Arakapas köyü yakınlarında yangın

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Yangın uçağı, 6 itfaiye aracı ve Orman Dairesi ekipleri itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor.
Son Güncelleme: 26.06.2021 15:47
Güney Kıbrıs'ta Limasol'un Arakapas köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.
Yangın uçağı, 6 itfaiye aracı ve Orman Dairesi ekipleri itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor.