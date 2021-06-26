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Arakapas köyü yakınlarında yangın

Güney Kıbrıs'ta Limasol'un Arakapas köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 14:45
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Arakapas köyü yakınlarında yangın

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. 

Yangın uçağı, 6 itfaiye aracı ve Orman Dairesi ekipleri itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor.

Son Güncelleme: 26.06.2021 15:47
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYangınLimasol
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