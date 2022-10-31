Arama ekibi sadece kafasını ve bacaklarını buldu

Hindistan’ın Savarkundla kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Savarkundla kentindeki Ghanshyam Nagar bölgesinde bulunan çiftliğinde ailesiyle beraber zaman geçiren 3 yaşındaki çocuk aslanın hedefi oldu. Olay yerine acilen sevk edilen ekipler bölgede geniş çaplı bir araştırma başlattı. Ancak yerel orman departmanı tarafından başlatılan soruşturmada Mehda’nın tek parça halinde kurtarılamadığı doğrulandı.

KOLLARI VE GÖVDESİ BULUNAMADI

Küçük çocuğa ait kafa ve bacakların bulunmasının ardından arama çalışmalarını arttıran yetkililer 3 yaşındaki çocuğun kolları ile gövdesinin bulunmadığını söyledi. Bu durumun küçük çocuğun aslan tarafından yutulduğunda işaret ettiği belirtildi. Oman işçileri aslan saldırılarına karşı bölgede tuzaklar kurduklarını belirtti.