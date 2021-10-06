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Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, 2 trilyon dolarlık değere ulaşarak dünyanın en değerli şirketleri arasında üçüncü sıraya yükseldi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 23:05
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Aramco, dünyanın en değerli üçüncü şirketi oldu
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Petrol şirketi Saudi Aramco’nun piyasa değeri, hisse senedinin bu hafta yüzde 5 artmasının ardından 2 trilyon dolara yükseldi. Aramco hisseleri piyasadaki en yüksek yükselişi kaydederek yüzde 1.08 artışla hisse başına değeri 37,45 riyale ulaştı.

Aramco böylece, ABD merkezli teknoloji şirketleri Microsoft ve Apple'ın ardından, dünyanın en değerli şirketleri listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Piyasada 79 şirketin hissesi yükselirken, 54 şirketin hissesi düştü, 9.82 milyon hisse alım satımının ardından işlem hacmi 419.2 milyon riyal olarak gerçekleşti.

Petrol fiyatları son 7 yılın rekorunu kırarken, varil başına petrol fiyatları 82 dolara yükselmişti.

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