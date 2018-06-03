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Arap Birliği'nden ABD'ye “veto kınaması”

Arap Birliği'nden ABD'ye “veto kınaması”

03 Haziran 2018 Pazar 15:39
Arap Birliği'nden ABD'ye “veto kınaması”

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Filistinli masum insanların kanlarının akmasını durdurmak için çıkarılacak tüm kararları engelleme yaklaşımını sürdürmesi, İsrail'e uluslararası meşruiyet çerçevesi dışındaki uygulamalarını devam ettirme cesareti veriyor." denildi. 

Bu yaklaşımın, İsrailliler ile Filistinlilerin adil bir çözüm için müzakerelere dönmesine uygun bir ortam sağlamayacağının belirtildiği açıklamada, uluslararası barış ve güvenliğin korunması misyonu taşıyan BMGK'nın İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini durdurmak için önlemler almakta aciz olmasından duydukları üzüntü dile getirildi.

Bu ihlallerin başında son aylarda uluslararası toplum tarafından da kınanan işgalci güçlerin Gazze sınırında işlediği suçların geldiğine işaret edilen açıklamada, Birliğin Arap halklarının temel meselesi olan Filistin davasını desteklemek ve Filistin halkının haklarını korumak konusunda kararlı olduğu vurgulandı. 

ABD, Kuveyt tarafından sunulan ve Filistin halkı için koruma talep eden BMGK tasarısını veto etmişti. Tasarıya, Kuveyt, Bolivya, Çin, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Fransa, Kazakistan, Peru, İsveç ve Rusya destek vermiş, konseyin daimi üyelerinden İngiltere ve geçici üyelerinden Polonya, Hollanda ve Etiyopya ise çekimser kalmıştı.

Ayrıca ABD, Filistin halkı için koruma talep eden tasarıyı veto ettikten sonra, Hamas'ın kınanmasını istediği karşı tasarısını oylamaya sunmuştu. Tasarı, gerekli 9 oya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti. Tasarıya ABD sadece kendisi destek vermiş, Rusya, Kuveyt ve Bolivya karşı çıkmış, 11 ülke ise çekimser kalmıştı.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 15:43
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