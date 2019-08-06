Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Arap ülkeleri Kahire’deki terör saldırısını kınadı

Mısır’ın başkenti Kahire’de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 20 kişinin ölümüne 47 kişinin yaralanmasına neden olan “terör” eylemi çok sayıda ülke tarafından kınandı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:05
Arap ülkeleri Kahire’deki terör saldırısını kınadı

ABD’nin Kahire Büyükelçiliğince yapılan yazılı açıklamada, “terör” eylemi olarak nitelendirilen patlama kınandı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada terörle mücadelede Mısır’ın yanında olduğu mesajını verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, terör örgütleri ile onları destekleyenlere yönelik caydırıcılık oluşturmak için uluslararası düzeydeki çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin meydana gelen “terör” eylemini kınadığını belirten Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Mısır’ın, güvenliğini korumak için alacağı tüm tedbirleri destekleyeceklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed es-Sahaf yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör eylemini kınadığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise söz konusu eylemin insani ve dini değerlerle örtüşmediğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Mısır’ın her türlü zorluğun üstesinden geleceğine ve terörle mücadelede başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri ile Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi de yayınladıkları açıklamalarda terör eylemini kınayarak Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama olmuştu. Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda 20 kişi ölmüş, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 47 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığından daha sonra yapılan açıklamada patlamanın terör eylemi olduğu belirtilmişti.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ArapKahireTerör Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 yıl sonra tarihi maç! Kuzey Kore ve Güney Kore...
30 yıl sonra tarihi maç! Kuzey Kore ve Güney Kore...
AB yetkilileri: İngiltere ile 'anlamlı' bir Brexit müzakeresi yapacak koşullar yok
AB yetkilileri: İngiltere ile 'anlamlı' bir Brexit müzakeresi yapacak koşullar yok
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı
Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 74. yılı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim