Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecevüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecevüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Arap ülkelerinde koronavirüs vaka ve ölümleri artıyor

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 233'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 327'ye, Filistin'de 23'e yükselirken, Bahreyn ve Fas'ta ise vaka sayıları arttı.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:36
518 Okunma
Arap ülkelerinde koronavirüs vaka ve ölümleri artıyor

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve bin 210 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 233'e, vaka sayısının da 50 bin 207'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise bin 5 artarak 32 bin 5'e ulaştığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 445 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki can kaybının 327'e, vaka sayısının da 53 bin 45'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 568 artarak 42 bin 282'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 475 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Böylece toplam can kaybının 23'e, vaka sayısının da 5 bin 567'ye yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 500 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 30 bin 321'e çıktığını bildirdi.

Bakanlık, iyileşen sayısının ise 392 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla 25 bin 570 olduğunu belirtti.

Bahreyn'de şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 98 kişi yaşamını yitirdi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 123 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 14 bin 730'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 209 artarak 10 bin 848'e ulaştığı kaydedildi.

Fas'ta şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 240 kişi yaşamını yitirdi

Anahtar Kelimeler:
Arap ülkeleriKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya genelinde 12 milyon kişiye koronavirüs bulaştı
Dünya genelinde 12 milyon kişiye koronavirüs bulaştı
Merkel'den AB'ye bütçe için anlaşma çağrısı
Merkel'den AB'ye bütçe için anlaşma çağrısı
ABD'de bir günde 977 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de bir günde 977 kişi koronavirüsten öldü
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim