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"Arap Ülkelerinin Suriye Açılımı ABD'nin Çekilme Kararından Sonra Geldi"

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen toplantıdan "Suriye açılımı"nın çıktığını belirtti.

27 Ocak 2019 Pazar 10:22
"Arap Ülkelerinin Suriye Açılımı ABD'nin Çekilme Kararından Sonra Geldi"

Nasrallah, yaklaşık 2 ay aradan sonra suskunluğunu bozarak Lübnan’dan yayın yapan Hizbullah’a yakın El Meyadin televizyonuna röportaj verdi. Herhangi bir vesile olmadığı için son zamanlarda açıklama yapmadığını dile getiren Nasrallah, iddia edildiği gibi bunun kendisinin sağlık durumuyla ilgisinin bulunmadığını anlattı.

Arap ülkelerinin BAE'nin başkenti Abu Dabi’de toplantı yaptığını öne süren Nasrallah, "Arap ülkelerinin Suriye açılımı ABD'nin çekilme kararından sonra geldi" dedi.

Bu toplantıda Türkiye’nin İran’dan daha tehlikeli olduğu kanaatine varıldığını iddia eden Nasrallah, Arap Birliğine geri dönme talebinde bulunması için Beşşar Esed'e mesaj gönderildiği ancak Esed'in üyeliğini askıya alanların bu adımı atması gerektiği cevabını verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının Suudi Arabistan ve BAE'yi korkuttuğunu savunan Nasrallah, Arap ülkelerinden üst düzey yetkililerin Suriye'nin başkenti Şam’ı ziyaret ettiğini söyledi ancak isim vermekten kaçındı.

Nasrallah, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Şam ziyaretinin de Suudi Arabistan'ın yeşil ışık yakmasıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Yüzyılın Anlaşması'na da değinen Nasrallah, "Yüzyılın Anlaşması bitmedi. Bunun başını çekenlerden biri de Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dır. Bin Selman 50 yıl yönetimde kalma karşılığında bu anlaşmayı pazarlıyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonları ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayeti dolayısıyla zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Nasrallah, Bin Selman'ın artık Yüzyılın Anlaşması'na destek verecek güçte olmadığını savundu.
İsrail ordusunun geçen aralık ayında Lübnan sınırında başlattığı Kuzey Kalkanı Operasyonu'na değinen Nasrallah, "Hizbullah olarak, İsraillilerin Kuzey Kalkanı Operasyonu'yla ilgili konuşmalarını bitirinceye kadar sessiz kalmayı tercih ettik. Operasyon, İsrail bitti demesine rağmen bitmedi. Çünkü hala kazı çalışmaları devam ediyor." dedi.

Nasrallah, operasyonun başlatılmasının nedeni olan tünellerle ilgili, "Lübnan'ın güneyinde bazı tüneller var. Ancak bunların kimler tarafından veya ne zaman kazıldığını duyurmak zorunda değiliz. Bize sürpriz gelen ise İsrail'in bu tünelleri geç keşfetmesi oldu. Orada 13 yıl öncesinden kalma tüneller bile var. Bu da İsrail istihbaratının başarısızlığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Kuzey Kalkanı Operasyonu ile Yahudi yerleşimcileri psikolojik olarak etkilediği ve bunun da kendilerinin işine geldiğini ifade eden Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a saldırması halinde işgal altındaki El-Celil bölgesine nereden gireceklerini çok iyi bildiklerini, İsrail'in Suriye veya Lübnan'daki Hizbullah mensuplarına yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceklerini belirtti.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı. İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, söz konusu tünellerin imha edildiği duyurulmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, sınır ötesi beş tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu'nun tüm tüneller bulunup imha edilinceye kadar devam edeceği bilgisi paylaşılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Hasan NasrallahHizbullahABDSuriyeHaber
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