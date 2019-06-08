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Arapça yazılmış Sovyet Ceza Kanunu'nu yıllarca Kur'an-ı Kerim diye okumuşlar

Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde yaşayan bir ailenin Kur'an-ı Kerim sandıkları 1926 tarihli Arapça Sovyet Ceza Kanunu'nu nesilden nesile aktardığı ortaya çıktı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 14:13
Arapça yazılmış Sovyet Ceza Kanunu'nu yıllarca Kur'an-ı Kerim diye okumuşlar
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Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkurdistan'da yaşlı bir kadının, Kur'an-ı Kerim sandığı kitabı oğlunun yastığının altında tuttuğu öğrenildi. Kutsal kitap olduğu düşünülen ceza kanununu yıllarca yastığının altında saklayan ve kitabın başında dua eden kişinin, polis olarak göreve başladığı ifade edildi.

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Rus basınına konuşan Rafiya Zinatullina, "Annem, bunun kutsal kitap olduğunu ve çocukların sakin ve huzurlu olması için bir beze sarılıp yastığın altına koyulması gerektiğini söylerdi. Ancak yıllar sonra bunun 1926 tarihli Sovyet Ceza Kanunu olduğunu anladık" dedi.

Olay, ailenin söz konusu kitabı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Müzesine hediye etmesiyle kamuoyuna yansıdı.

Kitabın müzenin ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

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