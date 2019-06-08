Arapça yazılmış Sovyet Ceza Kanunu'nu yıllarca Kur'an-ı Kerim diye okumuşlar

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkurdistan'da yaşlı bir kadının, Kur'an-ı Kerim sandığı kitabı oğlunun yastığının altında tuttuğu öğrenildi. Kutsal kitap olduğu düşünülen ceza kanununu yıllarca yastığının altında saklayan ve kitabın başında dua eden kişinin, polis olarak göreve başladığı ifade edildi.
Olay, ailenin söz konusu kitabı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Müzesine hediye etmesiyle kamuoyuna yansıdı.
Kitabın müzenin ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.