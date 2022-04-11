Araplar 2030 yılının astrolojisini çıkardı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok ülkede ay takvimine bakılarak belirlenen başlangıç günü, alimlerin tartışmalarına neden oluyor.

İran gibi birçok Müslüman ülkede, Ramazan'ın başlaması, bayram ve Kadir Gecesi'nin belirlenmesi konusunda fikir ayrılıkları uzun yıllardır tartışmalara konu oluyor.

"2030'da 2 kez oruç tutulacak"

Suudi astronom Dr. Halid ez-Zakak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, daha dikkat çekici bir açıklama ile gündeme geldi.

Zakak, 2030 yılında Ramazan ayının iki kez geleceğini ve 2030’da iki kez oruç tutulacağını söyledi.

"2063'te tekrar edecek"

Dr. Zakak, konuya ilişkin hazırladığı videoda, “2030’da bir yılda iki Ramazan orucu tutacağız ve bu Hicri değil Miladi yılda oluyor. Bu durum 1965 ve 1997’de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030’da olacak ve 2063’te tekrar edecek.” ifadelerini kullandı.

"36 gün oruç tutacağız"

Zazak, “Hicri 1451’de Ramazan ayı 5 Ocak 2030’da, Hicri 1452 yılında ise 26 Aralık 2030’da başlayacak. Yani 2030 yılında 30 günü 1451 yılına, 6 günü ise 1452 yılına ait olmak üzere 36 gün oruç tutacağız.” dedi.

Ay takvimine göre Ramazan ayının her yıl yaklaşık 11 gün gerilediğini hatırlatan Zazak, “Bu yıl yani 1443’te ilkbaharda, 1449’da kışın, 1457’de sonbaharda ve 1466’da ise sıcakta oruç tutacağız.” diye konuştu.