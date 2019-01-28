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Arapsaçına dönen Brexit, İngilizlerin ayarını bozdu

Son kamuoyu araştırmasına göre İngiltere'de ülkenin AB'den ayrılmasına (Brexit) karar verilen referandumdan bu yana geçen süre içinde halkın öfkesi artarken, siyasete güveni azaldı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:14
Arapsaçına dönen Brexit, İngilizlerin ayarını bozdu

Her yıl yayımlanan küresel Edelman Güven Barometresine göre anket katılımcılarının yüzde 69’u İngiltere’de toplumun “siyaset ve toplum konusunda daha öfkeli” hale geldiğini düşünüyor. İngiltere’de 18 Aralık-7 Ocak’ta 2 bin kişiyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 45’i halkın şiddet içeren gösterilere katılma ihtimalini yüksek görürken, yaklaşık yüzde 20’si ise Brexit konusundaki tartışmalar nedeniyle arkadaşları veya akrabalarıyla arasına soğukluk girdiğini belirtti.

Araştırmaya göre halkın yüzde 65’i İngiltere’nin “yanlış yolda” olduğunu düşünürken, bu oran ülkenin AB üyesi olarak kalması için oy verenler arasında yüzde 82’ye yükseldi. Brexit yönünde oy verenlerin de yüzde 42’si ülkenin “yanlış yolda” olduğunu inancını paylaştı. Başbakan Theresa May’e güven yüzde 35 düzeyindeyken, ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’e güvenin yüzde 26’da kaldığı bulgusuna yer verilen araştırmada, her iki liderin kendi tabanlarında da güç kaybettikleri belirtildi.

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Brexit süreci boyunca İngiltere Başbakanı Theresa May'e destek azaldı.

Brexit süreci boyunca İngiltere Başbakanı Theresa May’e destek azaldı.

SİYASİLER GÜÇ KAYBETTİ

May’in kendi seçmen tabanındaki beğenilme oranı son bir yılda yüzde 78’den 68’e, Corbyn’inki ise yüzde 68’den 56’ya düştü. Katılımcıların yüzde 72’si İngiltere'de hayatın “adaletsiz” olduğunu düşünürken, yüzde 53’ü sosyo-politik sistemin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 68’i de ülkede değişim görmek istediğini belirtti. Araştırmaya göre halkın yüzde 61’i kendi görüşlerinin siyasi partiler tarafından temsil edilmediğini düşünürken, bu oran İşçi Partililer arasında yüzde 66, Muhafazakar Partililer arasında ise yüzde 43 düzeyinde kaldı.

Öte yandan Brexit tartışmalarının ülkede medyaya ilgili artırdığı belirtiliyor. Katılımcıların yüzde 35'i eskisine göre daha fazla haber okuyup izlediğini belirtirken, okudukları haberleri sosyal medyada paylaşanların oranı da yüzde 41'den yüzde 63'e yükseldi.

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Brexit
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