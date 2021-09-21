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Araştırma: 2010'da dondurulan yarasalarda Covid-19’a benzer virüs tespit edildi

Kamboçya’da gerçekleştirilen ve Fransa tarafından finanse edilen yeni bir araştırmada, 2010 yılında ülkede toplanan yarasa örneklerinde Covid-19’a benzer bir virüs tespit edildi.

21 Eylül 2021 Salı 10:59
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Araştırma: 2010'da dondurulan yarasalarda Covid-19’a benzer virüs tespit edildi

Corona virüsün nereden çıktığını anlamak üzerine yapılan yeni bir araştırmada, 2010 yılına ait örnekler incelendi.

Fransa tarafından finanse edilen ve Kamboçya Pasteur Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 11 yıl önce ülkenin Laos şehri yakınlarındaki Stung Treng’de toplanan iki at nalı yarasasının örneği incelenirken, elde edilen bulgularda günümüzde yaklaşık 4,6 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19’a benzer bir virüs tespit edildi.

Pasteur Enstitüsü’ndeki sekiz bilim insan tarafından yapılan çalışmada, yarasalardan örnekler toplandığı ve türlerini, cinsiyetlerini, yaşlarını ve diğer ayrıntılarının kaydedildiği aktarıldı.

‘DÜNYANIN COVİD-19’A KARŞI DAHA ÇOK BİLGİYE SAHİP OLMASINI UMUYORUZ’

Araştırma ile ilgili konuşan araştırmanın direktörü Thavry Hoem verdiği demeçte, "Bu çalışmanın sonucunun dünyanın Covid-19 hakkında daha çok bilgiye sahip olmasına yardımcı olabileceğini umuyoruz" diye konuştu.

Kamboçya Pasteur Enstitüsü Viroloji bölümü başkanı Dr. Veasna Duong, enstitüsünün son iki yılda yarasa kaynaklı virüsün kökeni ve gelişimi hakkında ipuçları bulmayı umarak bu tür dört gezi yaptığını söyledi.

YABAN HAYATI TİCARETİ İNCELENİYOR

Duong, “Virüsün hala orada olup olmadığını öğrenmek ve virüsün nasıl geliştiğini bilmek istiyoruz" dedi.

IPC'nin viroloji biriminde araştırma mühendisi olan Julia Guillebaud, projenin yaban hayatı ticaretinin nasıl bir rol oynayabileceğine bakmayı da amaçladığını söyledi.

Araştırmada son olarak, yarasalar gibi konakçı türlerin tipik olarak hiçbir patojen belirtisi göstermediği ancak insanlara veya diğer hayvanlara bulaşmaları durumunda ağır sonuçlarının oluşabileceğinin altı çizildi.

Daha önce yarasalardan kaynaklanan ölümcül virüsler arasında Ebola ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi diğer corona virüsler bulunmuştu. 

Anahtar Kelimeler:
YarasalarCovid19Virüs
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