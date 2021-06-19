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Araştırma: Ağır Covid geçirenlerin yüzde 1'inden daha azı yeniden enfekte oluyor

ABD’de yapılan yeni bir çalışma, corona virüsü ağır geçiren kişilerin tekrar enfekte olma olasılığının çok düşük olduğunu gösterdi. University Missouri School of Medicine'den araştırmacıların 9 binden fazla hastayla ilgili verileri gözden geçirerek yaptıkları çalışmada, corona virüsü atlatan kişilerin yüzde birinden daha azının testinin üç ay veya daha fazla bir süre sonra pozitif çıktığı bildirildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:25
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Araştırma: Ağır Covid geçirenlerin yüzde 1'inden daha azı yeniden enfekte oluyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüsü ağır geçiren kişilerin yeniden enfekte olma olasılığının yüzde 1’den daha az olduğu açıklandı.

University Missouri School of Medicine'den araştırmacılar, corona virüs ile enfekte olan 9 binden fazla hastayla ilgili veriler göz önüne alınırken, iyileştikten sonraki üç ayda veya daha sonrasında yeniden enfekte olup olmadıklarını inceledi.

İncelenen toplam 9 bin 119 hastadan sadece 63'ünün ikinci kez corona virüse yakalandığı tespit edilirken, oransal olarak bunun yüzde 0,7’ye denk olduğu bildirildi.

ORTALAMA YENİDEN ENFEKTE OLMA SÜRESİ 3,5 AY

Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan yeni çalışmada, Aralık 2019 ile Kasım 2020 tarihleri arasında corona virüsü ağır geçiren kişiler incelenirken testi tekrar pozitif çıkan kişilerin ortalama olarak yeniden enfekte olma süresinin 3,5 ay olduğunun altı çizildi.

Bilim insanları, araştırmanın yapıldığı tarihte varyantların henüz tespit edilmediğini, bu nedenle varyantların bu oranda yer almadığını aktardı.

‘YENİDEN ENFEKTE OLSALAR BİLE AĞIR KOMPLİKASYONLAR YAŞAMAZLAR’

Sigara içen kişilerin ve astım hastalarının yeniden enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğu belirtilen araştırmada, hastaların ikinci enfeksiyonları sırasında kalp yetmezliği ve pnömoni gibi ciddi Covid-19 komplikasyonları yaşama olasılığının da daha düşük olduğunun altı çizildi.

Araştırmacılar, yeniden enfekte olan hastaların kanlarında ilk enfeksiyondan kalan antikorlar olduğunu, bu nedenle daha hafif geçirebileceklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:03
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsAğır CovidABD
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