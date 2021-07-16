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Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor

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Hong Kong'da yapılan bir araştırma, BioNTech'in koronavirüs aşısını yaptıranların, Çin'in Sinovac aşısına göre on kat daha fazla antikora sahip olduğunu gösterdi.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:55
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Araştırma: BioNTech, Sinovac'tan 10 kat daha fazla antikor üretiyor

Hong Kong Üniversitesi'nin (HKU) 1.442 sağlık çalışanı üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, BioNTech'in koronavirüs aşısını alanların, Çin'in Sinovac'ına verilenlerden on kat daha fazla antikora sahip olduğu ortaya çıktı.

Lancet Microbe'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, antikorların hastalıkla mücadeledeki başarısının tek ölçüsü olmadığı belirlenirken, antikorların konsantrasyonlarındaki farkın, aşı etkinliğinde önemli farklılıklara dönüşebileceği vurgulandı.

Araştırmada, Sinovac kullananların, hastalığa yakalanan ve atlatan diğer hastalarda görülenlerle 'benzer veya daha düşük' antikor seviyelerine sahip olduğu belirlendi.

Çalışma, BioNTech ve Moderna gibi öncü mRNA teknolojisini kullanan aşıların, koronavirüse ve inaktive virüs parçaları kullanmak gibi daha geleneksel yöntemlerle geliştirilen türevlerine karşı daha iyi koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Üretimi, nakliyesi ve depolanması daha ucuz olan geleneksel aşılar, daha az zengin ülkelerde pandemi ile savaşmak için hayati bir araç haline geldi.

'Yine de birçok hayat kurtarıldı'

Raporun yazarlarından biri olan epidemiyolog Ben Cowling, başka bir seçenek yoksa insanların yine de Sinovac aşısı olmaları gerektiğini söyledi.

çünkü biraz korumanın her zaman hiç olmamasından daha iyi olduğunu söyledi.

'Biraz korumanın hiç olmamasından daha iyi' olduğunu söyleyen Cowling, AFP'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mükemmel olanın iyinin düşmanı olmasına izin vermeyin. Gidip inaktif bir aşı ile aşı olmak, bekleyip aşı olmamaktan açıkça daha iyi. İnaktif aşı sayesinde pek çok hayat kurtarıldı."

Cowling ayrıca, devam eden çalışmalarının bir sonraki aşamasının takviye aşıları olduğunu söyledi ve "Öncelik, Sinovac alan kişiler için güçlendiri üretmek olurken, başlangıçta BioNTech alan kişiler için takviye aşı çok acil olmayabilir" dedi.

Hong Kong, 2003'teki SARS salgınından bu yana koronavirüs araştırmalarında dünya lideri.

Bölgede şu anda hem BioNTech çekimleri hem de Sinovac aşıları uygulanıyor.

Öte yandan, 7.5 milyon nüfuslu Hong Kong'un yüzde 28'i aşılanmış durumda.

Şimdiye kadar, 1.8 milyon Sinovac, 2.6 milyon BioNTech aşısı uygulandı.

Son Güncelleme: 16.07.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Hong KongBioNTechSinovacKoronavirüs
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