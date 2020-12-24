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Araştırma: Corona virüs geçirenler aşı olmuş gibi antikor taşıyor

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, corona virüs geçirenlerin oluşturduğu antikorların, aşı olan bir kişiyle benzerlik taşıdığı açıklandı. Kanser Enstitüsü Direktörü Dr.Ned Sharpless yapılan araştırma sonrasında doğal yollardan antikor oluşturan kişilerle ilgili, “Corona virüs geçirenler çok daha az risk taşıyor. Bu kişiler etkili bir aşıdan alınan korumayla aynı tür bir korumaya sahipler” ifadelerini kullandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:33
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Araştırma: Corona virüs geçirenler aşı olmuş gibi antikor taşıyor

Yaklaşık 1,8 milyon insanın hayatını kaybettiği corona virüs için umut ışığı olan aşılar çıkmasına rağmen vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı artarak devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri 2022 yılının başına kadar sürü bağışıklığı sağlamanın mümkün olmadığını belirtirken corona virüs vakalarından en çok etkilenen ülke olan ABD’de yapılan bir araştırma corona virüs geçirenlerin antikor seviyelerinin bağışıklık için yeterli seviyeye ulaşabildiğini gösterdi.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, Covid - 19 virüsüyle enfekte olanların vücutlarında oluşan antikor seviyeleri ölçüldü. Kanser Enstitüsü Direktörü Dr.Ned Sharpless tarafından sonuçları açıklanan araştırmaya göre, corona virüs taşıyanların vücutlarındaki antikor seviyesindeki artışın herhangi bir corona virüs aşısı alan kişiyle neredeyse yanı seviyede olduğu belirtildi.

“TEKRAR ENFEKTE OLMALARI ÇOK ÇOK NADİR OLASILIK”

Sharpless doğal yollardan antikor oluşturan kişilerle ilgili, “Corona virüs geçirenler çok daha az risk taşıyor. Bu kişiler etkili bir aşıdan alınan korumayla aynı tür bir korumaya sahipler” ifadelerini kullanırken “Tekrar virüsü kapmaları çok çok nadir bir olasılık” ifadelerini kullandı.

Son aylarda, azalan antikor seviyelerine ilişkin raporlar, corona virüse karşı bağışıklığın birkaç ay içinde kaybolabileceği ve tekrar virüse karşı savunmasız kalınacağı endişesi yaratmış, ABD, La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nde yapılan çalışmaya göre, corona virüs enfeksiyonundan sekiz ay sonra, iyileşen çoğu kişide hala virüsle savaşmak için yeterli bağışıklık hücresi olduğu ortaya çıkmıştı.

 “AĞIR HASTALIKLARI ON YILA KADAR ÖNLER”

NY Times’ın haberine göre araştırmada, corona virüse karşı bağışıklık hücrelerinin vücutta uzun süre kalabileceği belirtildi. La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde çalışmayı yöneten virolog Shane Crotty, "Bu bağışıklık hücresi miktarı, insanların ağır hastalığa yakalanmasını on yıla kadar önleyecektir" demişti.

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