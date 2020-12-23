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Araştırma: Corona virüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan ilk corona vakasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen virüsün ilk ortaya çıktığı yer araştırmaları hala devam ediyor. İtalya’da yapılan araştırmalarda virüsün 27 Ekim’de 23 İtalyan vatandaşında görüldüğü bildirilirken Çin’li makamlar ise 17 Kasım tarihinde ilk corona virüs vakasına rastlandığını ve Vuhan’daki hayvan pazarındaki hayvanlarda corona virüse rastlanmadığını belirtti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:54
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Araştırma: Corona virüs ilk kez İtalya’da ortaya çıktı

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentindeki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı açıklanan ve yaklaşık 1,8 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip corona virüsün (SARS-CoV-2) ortaya çıkış tarihinin daha eskiye dayandığı ve Aralık ayından önce görüldüğü açıklandı.

Business Insider’ın haberinde, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni corona virüsün doğrulanmış ilk vakasını açıklamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçmesinin ardından yapılan açıklamaya göre corona virüsün, Vuhan'da tespit edilmesinden aylar önce Avrupa ve Çin'de olduğu ortaya çıktı.

‘İLK VAKALAR VUHAN VE ÇEVRESİNDE OLMAYABİLİR’

İtalya'da Milano Ulusal Kanser Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Ekim 2019’da İtalya'da dört corona virüs vakasının görüldüğünün tespit edildiğini açıkladı. Çin’de yapılan araştırmalarda da Vuhan’da yapılan analizlere göre virüsün yaz sonlarında Çin’de olabileceği açıklandı.

Araştırmalarda virüsün hayvandan insana tam olarak ne zaman sıçradığının belirlenemeyeceği belirtilirken Sidney Üniversitesi'nden virolog Edward Holmes, "İlk türler arası bulaşma olayının Vuhan'da veya çevresinde gerçekleşmemiş olması mümkün" ifadelerini kullandı.

ÇİN’DE İLK VAKA 17 KASIM 2019

Vuhan’daki yetkililerin 31 Aralık’ta ‘gizemli ve yeni bir virüs’ olarak Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdikleri Covid-19 ile ilgili South China Morning tarafından yayınlanan araştırmada, Çin'de ilk corona virüs vakasının 17 Kasım 2019'da gerçekleştiği belirtildi.

BAŞLANGIÇ YERİNİN HAYVAN PAZARI OLMADIĞI KESİNLEŞTİ

SCMP'ye göre Çin'li tıp uzmanları, o dönemde görülen hastalardan alınan örnekleri yeniden analiz ederek Kasım ve Aralık ayları arasında 60 corona virüs vakası saptadı. Bu analiz ile Vuhan'ın da içerisinde olduğu Hubei eyaletinde yaşayan 55 yaşındaki bir kişinin ilk corona virüs hastası olduğu bildirilirken Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ilk vakaların başlangıç yerinin Vuhan’daki hayvan pazarı olmadığı kesinleşti.

Vuhan'da tespit edilen 41 corona virüs vakasını inceleyen uzmanlar, aralarında 13 kişinin hayvan pazarına bir kere bile gitmediklerini belirtirken dünyanın önemli tıp dergilerinden The Lancet’te yayınlanan raporda da Mayıs ayında yapılan araştırmada hayvan pazarındaki hiçbir hayvanda corona virüse rastlanmadığı belirtildi.

2019 EKİM’DE İTALYA GÖRÜLDÜ

Yapılan resmi açıklamalarda İtalya’da ilk kez corona virüsün 21 Şubat’ta Lombardiya’da görüldüğü bildirilirken Roma Çevre ve Sağlık departmanının yaptığı araştırmada, corona virüsün DSÖ tarafından ortaya çıkma tarihinden çok daha önce İtalya’da görüldüğü açıklandı. Lombardiya bölgesindeki kişilerden alınan kan örnekleriyle yapılan araştırmada, 23 İtalyan vatandaşında 27 Ekim tarihinde corona virüse rastlandığı bildirildi.

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