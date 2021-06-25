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Araştırma: Covid-19'un kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor

ABD'de bir araştırmada Covid-19'un kökeninin 20 bin yıl önceye dayandığı, Doğu Asya'da, bugünkü insanların DNA'sında iz bırakacak ölçüde güçlü bir salgın yaşandığı öne sürüldü.

25 Haziran 2021 Cuma 10:11
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Araştırma: Covid-19'un kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor

ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip corona virüsün (Covid-19) izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir Covid-19 salgını yaşandığı belirtildi.

Araştırmada, bulguların, antik corona virüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut Covid-19 salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut corona virüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

"ANTİK CORONA VİRÜSLERE ADAPTE OLDUKLARININ İŞARETİ"

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik corona virüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
ABDCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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