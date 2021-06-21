Araştırma: Covid geçirenlerin beyninde, gri madde ve doku kaybı görülüyor

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir çalışma, Covid-19'un kişilerin beyinleri üzerindeki potansiyel etkisini araştırdı.

Genetik ve sağlık bilgilerinin yer aldığı veri tabanı olan UK Biobank'tan alınan veriler kullanılarak yapılan çalışmada, corona virüsü atlatan kişilerin zaman içerisinde beyinlerindeki gri madde ve diğer beyin dokularının kaybı yaşayabileceği bildirildi.

782 gönüllünün katıldığı uzun süreli deneyde, bireylerin pandemi öncesi ve sonrasındaki beyin tomografileri karşılaştırdı.

UZUN VADEDE BUNAMA RİSKİ

Çalışmanın bulgularına göre, corona virüsü hafif atlatanlarda bile beyin dokusu kaybı tespit edileceği bildirilirken beynin hafıza ile ilgili bölgelerindeki gri madde kaybının "hastaların uzun vadede bunama geliştirme riskini artırabileceği" öne sürüldü.

Corona virüs geçirenlerin genel itibarıyla beynin koku ve tat ile ilgili bölgelerinde "önemli" gri madde kaybı görüldüğü belirtilen araştırmada, kişilerin uzun vadede duygu uyandıran olayları hatırlama yetenekleriyle ilgili sorunları olup olmayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Araştırmanın sonucunda yayınlanan makalede, "Bulgularımız tutarlı bir şekilde birincil koku alma ve tat alma sistemiyle doğrudan bağlantılı limbik alanlardaki gri madde kaybıyla veya beyindeki koku ve tat gibi duyuların algılanması alanlar ile ilgilidir" ifadeleri yer aldı.

GRİ MADDE NEDİR?

Beyindeki gri madde, merkezi sinir sistemimizin bir parçası olarak görev yaparken temel itibarıyla beynin tüm işlevlerini kontrol eder.

Kişilerin hareketi, hafızayı ve duyguları kontrol etmelerini sağlayan gri maddede meydana gelen bir anormalli durumunda iletişim becerileri ve beyin hücreleri etkilenir.