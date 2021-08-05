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Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir

İsrail'de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, Pfizer/BioNTech Koronavirüs aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:11
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Araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı bir tür göz enfeksiyonu ile bağlantılı olabilir

Sputniknews

Rambam Sağlık Kampüsü, Galilee Tıp Merkezi (GMC), Shaare Zedek Tıp Merkezi, Sheba Tıp Merkezi, Kaplan Tıp Merkezi ve Sourasky Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya liderlik eden İsrail'in Tel Aviv kentinde yer alan Sourasky Tıp Merkezi'nin Üveit ve İltihaplı Göz Hastalıkları Servisi Göz Hekimliğinde Prof. Zohar Habot-Wilner yaptığı açıklamada, 2 doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı uygulanan 21 kişide, ilk doz aşının uygulanmasından itibaren 1 ila 14 gün arasında bir tür göz iltihabı olan Ön Üveit (Anterior Üveit) geliştiğini ve 2 kişide ise Multevanescent Beyaz Nokta Sendromu (MEWDS) tespit edildiğini belirtti.

Pfizer/BioNTech aşısının Ön Üveit ile bağlayan çalışmadaki tüm hastaların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Naranjo kriterlerini karşıladığını belirten Habot-Wilner, hastaların 8'inde en az 1 ila 15 yıl önceden Üveit öyküsü olduğunu ve yalnızca 3 şiddetli Üveit vakasının olduğunu kaydetti. Habot-Wilner, yalnızca 1 vakanın 2. doz aşıyı aldıktan sonra durumunun kötüleştiğini ve uygun tedavi ile hastalığın düzeldiğini bildirdi.

Açıklamasında, Üveit öyküsü olan veya olmayan herkese yine de koronavirüse karşı aşı olmalarını önerdiğini belirten Habot-Wilner, "Sonuç olarak, Üveit öyküsü olan veya olmayan insanlara koronavirüs aşısı olmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı olduktan sonra Üveit atağı geçiren kişilerin, göz muayenesi yaptırmaları ve uygun tedavi görmeleri gerektiğine dikkat çeken Habot-Wilner, genel olarak aşı uygulandıktan sonra Üveit gelişmesinin 'oldukça nadir' olduğunu, fakat araştırma sonucunda göz iltihabı vakalarının diğer aşılarla ilişkili olduğunu ifade etti

Son Güncelleme: 05.08.2021 16:42
Anahtar Kelimeler:
PfizerBiontech AşısıGöz Enfeksiyonu
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