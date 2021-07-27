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Araştırma: Sinovac aşısının üçüncü dozu etkili mi?

Türkiye’de ve ülkemizde kullanılan Sinovac aşısının üçüncü dozu ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı. Çin’de yapılan araştırmada, ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra üçüncü doz Sinovac’ın aşısını olan kişilerin 28 gün içerisinde antikor seviyelerinin 3 ila 5 kat arttığı ortaya çıktı.

27 Temmuz 2021 Salı 12:23
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Araştırma: Sinovac aşısının üçüncü dozu etkili mi?

Corona virüsün ortaya çıkan varyantlarının ardından güçlendirici üçüncü doz uygulamaları başlarken Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının üçüncü dozu ile ilgili araştırma yayımlandı.

Çin’de yapılan çalışmada, Sinovac’ın aşısından iki doz olan kişilerin antikor seviyelerinin yaklaşık altı ay sonra düştüğü aktarılırken, üçüncü doz aşının ardından antikor seviyesinin yükseldiği belirtildi.

540 KİŞİ İNCELENDİ

İki doz aşı olmuş 540 kişiye üçüncü doz aşı ve plasebo verilerek gerçekleştirilen çalışmada, ikinci dozdan yaklaşık altı ay sonra üçüncü doz Sinovac aşısı olan katılımcıların, 28 gün sonra antikor seviyelerinde yaklaşık 3-5 kat artış görüldüğü aktarıldı.

18-59 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinlerden alınan kan örnekleri üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olan kişilerin İki hafta sonra yüzde 16,9, dört hafta sonra ise yüzde 35,2 düzeyinde antikora sahip olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Araştırmada, bir aşının hastalığı önleyebilmesi için antikor düzeylerinin eşiği henüz tam olarak çözülemediği için, antikorlardaki düşüşün aşının etkinliğini nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunun altı çizildi.

Araştırmacılar, çalışmada antikorların daha bulaşıcı varyantlara karşı etkisinin test edilmediğini ve üçüncü doz aşıdan sonra antikor süresini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 27.07.2021 12:33
Anahtar Kelimeler:
Sinovac Aşısıüçüncü Doz
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