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Araştırma: Vakaların yüzde 90'ı, ölümlerin yüzde 95'i aşılanmayan kişilerde görüldü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

03 Ağustos 2021 Salı 09:03
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Araştırma: Vakaların yüzde 90'ı, ölümlerin yüzde 95'i aşılanmayan kişilerde görüldü

Kovid-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısı yaptıranların nadiren virüse yakalandığına ve bu oranın aşılı kişilerde yüzde 1'in altında olduğuna dikkatin çekildiği araştırmada, aşı yaptıran 163 milyondan fazla kişiden yaklaşık 6 bin 600 kişide Kovid-19 görüldüğü belirtildi.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de görülmeye başlamasıyla ülkedeki vaka ve ölümlerde yeniden artış gözlemlendi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'deki yeni vakaların yaklaşık yarısı (yüzde 46) Florida, Texas, California, Louisiana ve Missouri eyaletlerinde kaydedildi.

California hariç vaka sayılarında artışın görüldüğü bu eyaletlerde nüfusun yarısından azı Kovid-19 aşısı yaptırdı.

'İşler daha da kötüye gidecek' uyarısı

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Delta varyantına ilişkin uyarılarda bulundu. Durumun daha da kötüleşeceğini öne süren Dr. Fauci, "Aşı olmayanları salgını onların yaydığı konusunda ikna etmeliyiz. Bu insanların fikirlerini değiştirmeliyiz" dedi.

Durumun daha da kötüleşeceğini söyleyen Dr. Fauci, buna karşın geçtiğimiz yıl olduğu gibi ABD’de bir kapanma olmayacağını savundu. Dr. Fauci, "Eğer vaka sayılarının artma hızına bakarsanız, yedi günlük ortalamanın azımsanmayacak ölçüde yükseldiğini görürsünüz" dedi.

'Aşı olmayan 100 milyon kişi var'

Ülkede aşısızların vakaları artıracağı konusunda uyaran Dr. Fauci, "Ülkemizde aşı olabilecek durumda olmasına rağmen henüz bunu tercih etmeyen 100 milyon kişi var. Bu insanların fikirlerini değiştirmeliyiz. Fakat işler daha da kötüye gidecek. Onlar için daha kolay hale getirmeli, onları ikna etmeliyiz. Bir şeyler yapmaları gerektiğini çünkü salgını onların yaydığını göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni vakaların yüzde 80'i Delta

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan verilere göre, günlük 60 bin bandına ulaşan vaka sayıları Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine döndü. Bu vakaların yüzde 80’inin Delta varyantı kaynaklı olduğu belirtiliyor.

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KoronavirüsCoronavirüs
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