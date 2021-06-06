Arılar arasında yeni bir hastalık: Topluca ölüyorlar!

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörü sebebiyle doğal dengenin önemli unsurlarından arılar giderek azalıyor. Güney Afrika'da arılar arasında yayılan bir hastalık da arı nüfusunu tehdit etmeye başladı.