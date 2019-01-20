Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
banner40

Arjantin'de hantavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

20 Ocak 2019 Pazar 10:26
Arjantin'de hantavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Arjantin'in Chubut eyaletinde ortaya çıkan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke çapında virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Chubut Sağlık Bakanlığı, eyaletin Esquel şehrindeki Zonal Esquel Hastanesinde hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle 49 yaşındaki Susana Briones'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Virüsün, Briones'e, ocak ayının başlarında aynı nedenle hayatını kaybeden kızından bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Ülkenin Entre Rios ve Salta eyaletinde geçen hafta hantavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetmişti. Ancak bu bölgelerdeki virüsün insandan insana bulaşmadığı ve Chubut'taki salgınla alakası olmadığı açıklanmıştı. 
Başkentin içinde bulunduğu Buenos Aires eyaletinin bazı şehirlerinde de 5 kişide hantavirüs vakası tespit edilmiş fakat can kaybı yaşanmamıştı.

banner41
Chubut eyaletine bağlı Epuyen kasabasında, geçen ay baş gösteren hantavirüs salgınından 29 kişi etkilenmiş ve bu kişilerden 10'u hayatını kaybetmişti.
Yetkililer, Chubut'taki salgının nedenini, virüsün mutasyona uğrayarak insandan insana bulaşması olarak açıklamıştı.
HANTAVİRÜS ENFEKSİYONU
Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor. 
Virüs, bulaştığı kişide, kalp veya akciğeri etkiliyor. Bazı durumlarda böbrek yetmezliğine yol açabilen enfeksiyonun, herhangi bir aşısı veya özel bir tedavisi de bulunmuyor.
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, 2013-2018 yıllarında hantavirüs enfeksiyonundan yaşamını yitiren kişi sayısı 111 olarak belirlenmişti

banner22
Anahtar Kelimeler:
Arjantin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taygun Türkiye şampiyonu
Taygun Türkiye şampiyonu
Dünyanın en yaşlı adamı öldü
Dünyanın en yaşlı adamı öldü
Libya'da çatışmanın ortasında kalan gazeteci öldürüldü
Libya'da çatışmanın ortasında kalan gazeteci öldürüldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim