Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Arjantin'de polisle Mapuçeler arasında çatışma: 1 ölü

Arjantin'de güvenlik güçleriyle Mapuçe yerlileri arasında çıkan çatışmada bir kişi öldü.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:54
Arjantin'de polisle Mapuçeler arasında çatışma: 1 ölü
banner10

Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Arjantin'in güneyinde, Mapuçeaktivistlerini izinsiz yerleştikleri topraklardan çıkarmak için operasyon başlattığı belirtildi.      

Açıklamada BarilochekentinininPatagonya bölgesi yakınlarındaki milli park alanından tahliye edilen bazı Mapuçelerin dağlık alana kaçmaları sonucu çatışma çıktığı ifade edildi.      

Bölgede arama başlatan 4 polis memurunun 15-20 kişilik bir grubun mızrak, silah ve taşlı saldırısına uğradığı belirten açıklamada, polisin ağaçlara doğru ateş ettiği bildirildi.      

Hastaneden yapılan açıklamada 22 yaşındaki bir Mapuçe'nin vurularak hayatını kaybettiği dile getirildi.      

Adları kendi dillerinde "toprağın halkı" anlamına gelen Mapuçeler, 300 yıl boyunca İspanyol işgaline karşı mücadele ettikten sonra 19. yüzyılda aldıkları askeri yenilgilerle Şili'nin başkent Santioago'nun 800 kilometre güneyindeki Araucania bölgesine yerleşmiş, yerlilerin boşalttığı bölgeler ise zamanla Avrupalı yerleşimciler tarafından sömürgeleştirilmişti.      

Bugün sayıları yaklaşık 700 bin olan Mapuçeler, genelde yoksul ve eğitimsiz.      

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, haziran ayında, ülkesinin Mapuçe yerlilerine yönelik tarihsel baskı ve ayrımcılık uygulamaları nedeniyle özür dilemişti.      

Geçen yıllarda Mapuçeler içinde bazı radikal gruplar, ormanlık alanları, çiftlikleri, kiliseleri ve kereste kamyonlarını yakarak, atalarına ait toprakların iadesini talep eden eylemler düzenlemişti. Şili polisinin söz konusu eylemlere karşı sert tavrı, yapılan ev baskınları kadınlara ve çocuklara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale edilmesi eleştirilere konu olmuştu.      

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Bangladeş'te 139 sanık hakkındaki idam cezası onandı
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Çin'de soruşturma geçiren general ölü bulundu
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!
Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim