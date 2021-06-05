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Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor

Arjantin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka ve can kayıplarının sayısı her geçen gün artıyor. İkinci dalganın yaşandığı ülkede sağlık sistemi alarm veriyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:21
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Arjantin'de salgın: Can kaybı giderek artıyor

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında, dünya genelinde kişi başına bir günde kaydedilen vaka sayısı sıralamasında üçüncü olan Arjantin'de sağlık sistemi alarm veriyor.

Virüse bağlı 80 bin can kaybının yaşandığı ülkede, can kaybı her geçen gün artıyor.

Ülkede şubat ayı ortasında başlayan ikinci dalganın şiddetlenmesi nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin neredeyse hepsi dolmuş durumda.

Ülkede aşılama çalışmasının da oldukça yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Doktorlar, yaşanan bu durum nedeniyle önümüzdeki bir kaç ay daha enfekte oranlarının düşmesini beklemiyor.

Ülkede konuya ilişkin yapılan açıklamada, salgının yoğunluğunun yılın ikinci yarısında azalabileceği, ancak yine de nüfusun önemli bir yüzdesine ikinci doz aşı yapılana kadar yüksek vaka sayılarının beklendiği dile getirildi.

SEÇİM ERTELENDİ

Arjantin'de ağustos ayında yapılması planlanan parlamento ön seçimleri vaka artışı nedeniyle ekim ayına ertelendi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DEVAM EDİYOR

Son olarak Buenos Aires'te virüs önlemleri 3 hafta uzatılmış, akşam 8 sabah 6 arası uygulanan gece sokağa çıkma yasağının  devam etmesine karar verilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ArjantinCovid19KoronavirüsCoronavirüs
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