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Arjantin, İsrail'le yapacağı hazırlık maçını iptal etti

Arjantin ve İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. 

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:17
Arjantin, İsrail'le yapacağı hazırlık maçını iptal etti

Arjantin ve İsrail milli futbol takımları arasında Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. 

Arjantin basınındaki haberlere göre Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran'da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirdi. 

Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtildi.

Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de ESPN televizyonuna konuştu. 

İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Higuain, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti. 

Ayrıca Batı Şeria'daki Arjantin diplomatik temsilciliğinin önünde de protesto gösterisi düzenlenmiş, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibirl er-Racub da burada yaptığı açıklamada, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü." demişti. 

Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.

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