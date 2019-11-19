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Arjantin’de binlerce kişi Morales için sokaklara indi

Arjantin’de binlerce kişi, Bolivya’da muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales’e destek olmak için gösteri düzenledi.

19 Kasım 2019 Salı 10:42
Arjantin’de binlerce kişi Morales için sokaklara indi

Arjantin’de yaşayan Bolivyalılar, STK’lar ve sendikaların çağrısıyla binlerce kişi, başkent Buenos Aires’te düzenledikleri yürüyüşün ardından Mayıs Meydanı’nı doldurdu. Meydanda kurulan sahnede Morales’e destek konuşmaları yapıldı ve şarkılar söylendi.

Morales’in istifasının ardından Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisinin Başkan Yardımcısı Jeanine Anez’in geçici devlet başkanlığını kabul etmeyen göstericiler, Morales’in istifasını darbe olarak niteledi.

Göstericiler, Bolivya’da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesini reddederek, ölen 23 kişiyi andı ve Bolivya için barış dileğinde bulundu.

Mayıs Meydanı’nı dolduran binlerce kişi, ellerinde Morales’e destek yazıları olan pankartlarla, And Dağları civarında yaşayan yerlileri temsil eden 7 renkli Whipala ve Bolivya bayrakları taşıdı.

Bolivya’daki kriz

Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde “hile” yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı. 

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales’in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales’in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı. 

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman’ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci “darbe” olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika’nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.  

Anez, Morales’in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

(BRT/AA)

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinMORALESHaber
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