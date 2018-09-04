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Arjantin’de halk sokakta

04 Eylül 2018 Salı 10:22
Arjantin’de halk sokakta

Faizlerin yüzde 60’a çıktığı Arjantin kemer sıkma politikası kapsamında bakanlık sayısını 19’dan 10’a indirdi.

Arjantin, kemer sıkma politikası çerçevesinde 19 olan bakanlık sayısını 10’a indirdi. Hazine Bakanı Nicolas Dujovne’nin ünvanı Ekonomi Bakanı olarak değiştirildi.

Arjantin’de kamu çalışanları ekonomik krizde hükümetin tutumunu protesto etmek için başkent Buenos Aires’te toplandı.

Mevcut kabinedeki bakanların çoğu görevlerini bakan olarak değil, yardımcı olarak sürdürecekler. Kabine Şefi Marcos Pena görevini sürdürürken, Modernizasyon Bakanı Andres Ibarra Kabine Şefi Yardımcısı olarak atandı.

Çalışma Bakanı Jorge Triaca ve Tarım Bakanı Luis Etchevehere de bundan sonra Üretim Bakanı Dante Sica’nın yardımcılıklarını yapacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
ArjantinHaberKKTCDünya
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