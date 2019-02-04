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Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçakta bir ceset bulundu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu, enkazı dün bulunan uçakta bir ceset tespit edildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:03
Arjantinli futbolcu Sala'yı taşıyan uçakta bir ceset bulundu
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İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, su altı görüntülerinin dün bulunan enkazın Sala'yı taşıyan uçak olduğunu doğruladığını ve enkazda bir cesedin tespit edildiğini bildirdi.

Uçağın enkazının uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla görüntülendiği belirtilen açıklamada, bundan sonraki adımların kazazedelerin aileleri ve polisle yapılacak istişarenin ardından kararlaştırılacağı bildirildi.

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Enkazın tespitinin ardından hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un aileleri gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirilmişti.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti. 

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
HaberUçakEnkazCesetArjantinEmiliano Sala
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