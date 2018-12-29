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Arkadaşına pimi çekilmiş el bombası verip kaçtı! Sonra...

Ukrayna’da bir adam, arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı. Sonrasında yaşananlar ise hayrete düşürdü.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:29
Arkadaşına pimi çekilmiş el bombası verip kaçtı! Sonra...

Olay Dnieper bölgesinde meydana geldi. Talihsiz adam, bir arkadaşının pimi çekili bombayı eline tutuşturması sonucu büyük korku yaşadı.

Patlama riskine karşı elini sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına bir süre sonra olay yerine gelen polisler yetişti.

Polislerden biri hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve polisin ellerini koli bandı ile bantladı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ise çevre güvenliği aldıktan sonra adamın elindeki bombayı alarak inceledi.

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Yapılan incelemede bombanın boş olduğu anlaşıldı.

Polis, bombayı arkadaşına veren kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Yakalanan adam, arkadaşına ’şaka’ yaptığını; amacının kötü olmadığını söyledi.

Polis ’şakacıyı’ ve arkadaşını gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bombaşaka
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