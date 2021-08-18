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Arkeologlar 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısını buldu

Binlerce yıllık insan kalıntısının, beyaz saçları ve kulağının bir kısmı yerinde duruyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:48
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Arkeologlar 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntısını buldu

İtalya'nın antik Roma kenti Pompeii'de uzun süredir devam eden kazı çalışmalarında çok önemli bir kalıntıya rastlandı. Pompeii arkeoloji parkı ile Valencia Avrupa Üniversitesi'nden ekipler tarafından yürütülen ortak çalışmada, 'şimdiye kadar en iyi korunmuş' insan kalıntıları bulundu. Marcus Venerius Secundio adlı, sosyal statü yönünden yükselmiş eski bir köleye ait olduğu ifade edilen kalıntılarda saç ve kulakların bir kısmı halen görülebiliyor.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu

60 YAŞINDA ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Pompeii Arkeloji Parkı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pompeii'nin kent merkezinin doğusundaki Porta Sarno nekropolünde, antik bir mezara gömülü Marcus Venerius Secundio'ya ait olduğu ifade edilen bir kişinin mumyalanmış kalıntıları bulundu. Mezarın, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla Pompeii'nin yıkılmasından 10 yıl öncesine ait olduğuna inanılıyor. Kalıntıların, Pompeii'de 'şimdiye kadar keşfedilen en iyi korunmuş' insan kalıntıları olarak tanımlandığı ve kalıntıların arasında 60 yaşında öldüğü tahmin edilen Secundio'nun beyaz saçları ve kısmen görünen kulağının yer aldığı belirtildi. Valencia Üniversitesi'nden Profesör Llorenç Alapont'un, "Ölen kişinin kısmen mumyalanmasının kasıtlı olup olmadığını hala anlamamız gerekiyor. Doku analizi bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir" ifadeleri yer aldı.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu

MEZARIN TEPESİNDE BULUNAN YAZI DA ÖNEMLİ

Roma döneminde ölen yetişkinlerin genellikle yakılması nedeniyle bulunan kalıntıların 'olağandışı' olduğu ifade edilirken, mezarda biri Novia Amabilis adlı bir kadına ait cam kap olan iki adet kap da bulunduğu belirtildi. Secundio'nun köle olduğu, serbest bırakıldığı ve belirli bir sosyal ve ekonomik statüye ulaştığı ifade edildi. Ayrıca mezarın tepesinde bulunan mermer bir levha üzerinde Secundio'ya adanmış bir yazıtın, Pompeii'de Yunanca yürütülen tiyatro gösterilerine atıfta bulunduğu belirtilirken, Pompeii Arkeoloji Parkının Müdürü Gabriel Zuchtriegel'in, bunun "Pompeii'de daha önce dolaylı göstergelere dayalı olarak varsayılmış olan Yunan dilindeki performansların ilk açık kanıtıdır" ifadeleri yer aldı.

Kazı yapan arkeologlar büyük sevinç yaşadı! Pompeii'de saçları ve kulağı duran insan kalıntısı bulundu

"POMPEİİ ŞAŞIRTMAKTAN ASLA VAZGEÇMİYOR"

Porta Sarno nekropol alanındaki kazıların, Pompeii arkeoloji parkı ile Valencia Avrupa Üniversitesi arasında ortak bir proje olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini'nin "Pompeii, şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor" ifadeleri de yer aldı.

Son Güncelleme: 18.08.2021 23:55
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