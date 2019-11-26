Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem: En az 140 yaralı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısında bulunan Dıraç kentinde bu sabah yerel saatle 03.54'te meydana gelen depremde en az 140 kişi yaralandı. Depremde en az üç kişinin öldüğü belirtiliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre büyüklüğü 6,4 olan depremde çöken binaların enkazı altında kalanların olduğu haber veriliyor.

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Doğu Avrupa'nın birçok kentinde hissedilen ve yerin 20 kilometre altında meydana geldiği belirtilen deprem başkent Tiran dahil çevre kentlerde paniğe yol açtı. Biri 5,3 büyüklüğünde olan artçı sarsıntılar paniği daha da artırdı.

Sosyal medyada, Dıraç'ta çöken bazı binaların görüntüleri yayımlandı.

Bir polis yetkilisi CNN'e en az üç kişinin öldüğünü söylerken Kurbin'de pencereden atlayan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu, en az 140 kişinin yaralandığını açıkladı.

Dıraç, Leş ve Tiran'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi.