Arnavutluk'ta can kaybı artıyor

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Yaralı sayısı da 2 binden fazla.

Doğal afet durumu ilan edildi

Depremin ardından 524 artçı sarsıntı belirlendi. Bölgede küçük artçı sarsıntıların yanı sıra 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Depremden dolayı ülke genelinde 46 kişi hayatını kaybederken, 2 binden fazla kişi yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

Yardım eli uzatan ilk ülke Türkiye oldu

Dıraç'ın plaj bölgesindeki otel enkazında incelemelerde bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacak." dedi.

Büyükelçilik, AFAD, TİKA, Kızılay gibi kurumlarıyla Türkiye, depremin ardından Arnavutluk'a yarım eli uzatan ilk ülke oldu.