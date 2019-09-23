Arnavutluk'taki depremde 132 kişi yaralandı, 600'den fazla yapıda hasar oluştu

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen ve merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olan depremde 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Depremden dolayı başta Tiran ve Dıraç olmak üzere ülke genelindeki farklı bölgelerde aralarında bina, ev, okul ve sağlık merkezi olmak üzere toplam 628 yapıda hasar oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Richter ölçeğine göre 5,8 büyüklüğündeki ilk sarsıntının ardından en küçüğü 2,9 olmak üzere 297 artçı sarsıntı meydana geldi. Resmi ön verilere göre, depremde yaralanan 132 kişi, Tiran ve Dıraç'taki hastane ve sağlık merkezlerine kaldırıldı."