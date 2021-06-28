Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan...
Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti

Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak

Arnavutluk, Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA ve SİHA satın alacak. Parlamento tarafından yayınlanan belgede İHA satın alımının ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik olduğu vurgusu yapıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 16:27
14 Okunma
Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon euro değerinde İHA alacak

ArnavutlukTürkiye'den 8 milyon euro değerinde Bayraktar İHA ve SİHA satın alacak. 22 Haziran'da değiştirilen hükümet bütçesi bu amaçla Savunma Bakanlığı'na ödenek ayırıyor.

Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, bu ayın başlarında şirket yetkilileriyle yaptığı görüşme ve fabrika ziyaretini gösteren bir video yayınladı.

Geçen yıl Arnavutluk, bir Türk savunma firması olan Ulusal Savaş Teknolojileri Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen bir anti-drone sisteminin ilk alıcısı olmuştu.

Öte yandan Arnavutluk parlamentosu tarafından 23 Haziran’da yayınlanan belgede Türkiye'ye ayrılan bütçenin tutarı yayınlandı. Belgede, harcamalar ulusal güvenliğin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması kapsamında değerlendirildi.

Son Güncelleme: 28.06.2021 16:37
Anahtar Kelimeler:
ArnavutlukİHATürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Delta varyantının ortaya çıktığı Hindistan'da gerçek Covid-19 ölümlerinin sayısı 2 milyona yakın
Delta varyantının ortaya çıktığı Hindistan'da gerçek Covid-19 ölümlerinin sayısı 2 milyona yakın
Yunanistan aşıya teşvik için gençlere para ve bedava internet verecek
Yunanistan aşıya teşvik için gençlere para ve bedava internet verecek
Julian Assange'ı suçlayan FBI ajanı: Tüm suçlamaları uydurdum
Julian Assange'ı suçlayan FBI ajanı: Tüm suçlamaları uydurdum
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim