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Ashton Kutcher: Uzaya gitmek ailem açısından akıllıca bir karar değildi

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17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:27
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Ashton Kutcher: Uzaya gitmek ailem açısından akıllıca bir karar değildi

Oyuncu Mila Kunis ile evli olan aktör Ashton Kutcher, Virgin Galactic ile uzaya gitmeyi planladığını fakat "ailevi durumlar" nedeniyle gidemediğini söyledi.

ABD'li oyuncu Ashton Kutcher, ünlü iş insanı Richard Branson'un şirketi Virgin Galactic ile uzaya gitme hazırlığında olduğunu fakat eşi Mila Kunis'in izin vermediğini belirtti.

Kunis'in kendisini uyardığını ve küçük çocuklarını düşünmesi gerektiğini kaydeden Kutcher, "Virgin Galactic biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım. Uzaya gitmek ailem açısından akıllıca bir karar değildi, sonuçta küçük çocuklarım var" ifadelerini kullandı.

Kutcher, buna rağmen hayatının bir noktasında uzaya yolculuk edeceğini dile getirdi.

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Ashton Kutcher
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