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Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olmayı reddeden bir adam, entübe edildiğini Facebook canlı yayınında açıkladıktan saatler sonra hayatını kaybetti. ABD'li adam, son gönderisinde ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu, nefes alamadığını ve insanların aşı olması gerektiğini söyledi.

08 Ekim 2021 Cuma 11:44
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Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti
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ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Mike Jonesbatch, koronavirüs tedavisi görürken durumunun ne kadar kötü olduğunu göstermek için Facebook hesabından canlı yayın yaptı.

Solunum cihazına bağlandığını söyleyen Mike, ölümcül virüsün onu öldürmek üzere olduğunu ve insanların aşı olması gerektiğini kabul etti.

Nefes almakta zorlandığını söyleyen adam 28 dakikalık videoda ''İşte Covid'in yaptığı bu. İnsanları öldürmek'' şeklinde konuştu. Bu, Mike'ın ölmeden önceki son videosuydu. Ailesinden biri onun 4 Ekim'de öldüğünü doğrulayan bir gönderi paylaştı.

''ÜÇ SANİYEDEN FAZLA NEFES ALAMIYORUM''

Ölmeden önce virüsün ciddiyetini gösteren başka videoları da olan Mike, daha önceki gönderisinde de solunum cihazına bağlı olmadan üç saniyeden fazla nefes alamadığını söyledi ve ekledi: Gidip aşı olsanız iyi olur. Biliyorsunuz buna karşıydım ama bu virüs beni öldürmek üzere. Akciğerlerimde ve kalbimde kan pıhtıları oluştu. Kendi başıma üç saniyeden fazla nefes alamıyorum ve nefesim tükeniyor ve bayılıyorum.

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