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Aşı karşıtlarına tepki

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, Covid-19'a karşı uygulunan aşılarla ilgili sosyal medyada paylaşılan söylentilere inanılmaması gerektiğini söyleyerek aşı karşıtlarına tepki gösterdi. Harris, "Bir aşıya erişiminiz varsa bunun harika bir hediye olduğunu anlayın. Bu bir ayrıcalıktır. Aşılar işe yarıyorlar" dedi.

21 Eylül 2021 Salı 15:19
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Aşı karşıtlarına tepki

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına karşı çıkan insanların sosyal medya yerine güvenilir kaynaklardan bilgi alması gerektiğini vurgulayarak, salgın nedeniyle ölenlerin yüzde 99'unun aşısını yaptırmayanlar olduğunu bildirdi.

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Covid-19 aşılarıyla ilgili soruları cevapladı.

Harris, aşıların etkililiklerine ilişkin, "Evet, (aşılar) işe yarıyorlar. Hem de çok işe yarıyorlar" dedi.

"ÖLENLERİN YÜZDE 99'U AŞISIZ"

Aşıların, hastaneye yatışları, ağır hastalıkları ve ölümü önlemek için tasarlandıklarını belirten Harris, "Dolayısıyla bunu çok iyi yapıyorlar. Nüfusa baktığımızda, ne yazık ki hastanede yatanların, daha da üzücü bir şekilde ölenlerin, aşı kapsamı çok yüksek olan ülkelerde bile büyük çoğunluğu yüzde 99'u aşısız" diye konuştu.


Harris, Covid-19 aşılarına erişimin olduğu ülkelerde aşı yaptırmamanın büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz sürekli aşıya erişimi olmayan pek çok ülke olduğunu söylüyordum. Bir aşıya erişiminiz varsa, bunun harika bir hediye olduğunu anlayın. Bu büyük bir ayrıcalıktır." değerlendirmesinde bulundu.

"SOSYAL MEDYAYI DİNLEMEYİN"

Covid-19 aşılarıyla ilgili özellikle sosyal medyada çıkan haberlerden birçok kişinin endişelendiğini belirten Harris, aşılarla ilgili en sağlıklı bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Harris, DSÖ ve ülkelerin sağlık bakanlıklarının internet sitelerinde aşıların güvenilirliğiyle ilgili "muazzam miktarda" bilgi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyadaki şeyleri dinlemeyin. Güvenilir kaynaklara başvurun. Öğrenmek için mutlaka sorularınızı sorun. Evet, ama aynı zamanda aşınızı olun. Bir aşıya erişimin varsa bu dünyadaki şanslı insanlardan birisin. Hala bu ayrıcalığa sahip olmayan o kadar çok insan var ki."

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüCovid19
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