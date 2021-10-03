Aşı karşıtlarının kanıt olarak gösterdiği makale geri çekildi

Covid-19 aşıları sonrasında kalp kası iltihabı diye de bilinen miyokarditin görülme riskiyle ilgili bir makale, hesaplama hatası nedeniyle geri çekildi.

Makalede mRNA aşıları sonrası miyokardit riskinin binde 1 olduğu öne sürülmüş ve bu sonuç, çok sayıda sosyal medya gönderisinde ve blogda aşıların güvenli olmadığına kanıt olarak gösterilmişti.

Kanada’daki Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü'nden araştırmacıların kaleme aldığı makale, henüz hakem onayından geçmemiş ve 16 Eylül’de internet sitesi MedRxiv’de erişime açılmıştı.

"Yeni çalışma Kovid aşısı sonrası ortaya çıkan kalp iltihabı oranının binde 1 olduğunu gösteriyor" ifadelerinin yer aldığı makale yine de büyük yankı uyandırmıştı.

Örneğin aşı karşıtı bir blogda yer verilen yazıda makalenin bulguları açıklanmış, "50 yaşın altındaysanız Kovid'in sizi öldürme olasılığı 6 kat daha az" ifadelerine yer verilmişti.

Söz konusu araştırmada Ottawa'da iki aylık bir dönemde (Haziran ve Temmuz 2021) ortaya çıkan miyokardit vaka sayısı 32, uygulanan aşı sayısı ise 32 bin 379 olarak kayda geçmişti.

Ancak daha sonra bu iki aylık süre içinde Ottawa'da uygulanan doz sayısının yanlış hesaplandığı ortaya çıktı.

Ottawa Halk Sağlığı Kurumu’nun yayımladığı verilere göre, 30 Mayıs ve 25 Temmuz arasında bölgede 845 bin 930 doz aşı yapılmıştı.

Bu durum, makalede belirtilen miyokardit riskinin fazla göründüğü anlamına geliyor. Zira makalede kullanılan veriler, riski 25 kat fazla gösteriyor.

İşte bu nedenle yazarlar, makaleyi 24 Eylül'de geri çekme kararı aldı ve yapılan açıklamada, "Bildirdiğimiz miyokardit sıklığı, çalışmanın süresi boyunca uygulanan doz sayısının yanlış hesaplanması nedeniyle büyük ölçüde abartılmış görünüyor" ifadelerine yer verildi:

Meslektaşlarımızı, kamuoyunu ve basını yanıltmamak için, yazarlar olarak oybirliğiyle bu makaleyi geri çekmek istiyoruz.

Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü de "bu hatanın aşı sonrası miyokardit insidansına dair yanlış bilgilere yol açmasına üzüldüklerini" belirttiği bir açıklama yayımladı.

"COVİD-19 GEÇİRENLERDE RİSK, AŞI OLANLARDAN DAHA YÜKSEK"

Öte yandan, Ohio'daki Case Western Reserve Üniversitesi’nden bilim insanlarının ağustos ayında yaptığı bir araştırma, Covid-19’a yakalananlarda miyokardit riskinin daha yüksek olduğuna işaret ediyordu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), genç erkeklerin ikinci doz mRNA aşısından sonra miyokardit olma riskinin daha yüksek olduğunu belirttiği için araştırmada 12 ila 17 yaş arasındaki erkekler incelenmişti.

Araştırmacılar, Covid-19’dan sonraki üç ay içinde genç erkeklerin miyokardit geçirme riskinin 1 miyonda 450 olduğunu tespit etmişti.

ABD Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi ise aynı yaştaki erkeklerin ikinci doz mRNA aşısı olduktan sonra miyokardit geçirme riskini 1 milyonda 67 olarak belirlemişti.