Aşı karşıtlığıyla bilinen şarkıcı, Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Marcus Birks, yakalandığı Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti. 40 yaşındaki şarkıcı aşı karşıtlığı ile son aylarda ön plana çıkıyordu. Ünlü ismin ölümü hayranlarını yasa boğarken, sanatçının eşi Lis Birks, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Birks için "Özverili ve gururlu bir adamdı" ifadelerin kullandı.

Lis Birks mesajında "Bunu yazarken hissettiğim acı dayanılmaz, kalbim paramparça oldu, ruhum ve dünyam yıkıldı. Bebeğimize onu ne kadar sevdiğini ne kadar özel bir insan olduğunu, nasıl biri olduğunu her gün anlatacağım. Söz veriyorum" diye yazdı. Kocasının nadiren hasta olduğunu anlatan Birks, "Covid hakkında endişelenmiyordu. Sosyal medyadan komplo teorisyenlerinin aşıyla ilgili yazdıklarını paylaşıyordu" diye konuştu.

AŞI KARŞITLARINI DESTEKLEMİŞTİ

Marcus Birks, ay başında BBC'ye bir röportaj vermiş ve "Hastalanmadıysanız, hastalanacağınızı düşünmüyorsanız bu teorileri dinlemelisiniz" diyerek aşı karşıtlarına destek vermişti. Kovid-19 aşısını yaptırmayan ve koronaya yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan Birks, hata yaptığını söylemişti. Lisa Birks de kocasının hastalandıktan sonra aşı konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.

MARCUS BIRKS KİMDİR?

Marcus Birks, Staffordshire'da doğu. Eşi Lis Birks ile birlikte Cappella grubunda müzisyendi. Hep birlikte takılan çift, Bad Lads Army adlı bir TV programının ilk serisinde yer aldı. İkili birlikte kurdukları The Cameleonz grubuyla büyük beğeni toplamış, hatta ünlü şarkıcı Robbie Williams'tan destek almıştı.