Aşı olmamak için ‘çakma’ kol kullandı

50’li yaşlarında bir sağlık çalışanı olduğu açıklanan adam fark edilmeyeğini umarak kolunu kaplayan silikon bir kalıpla aşı olmaya gitti.

Ancak hemşireyi kandıramadı ve yakalandı.

La Repubblica’nın haberine göre hemşire kolunu sıyırdığında adamın derisinin soğuk ve lastik gibi olduğunu ve renk pigmentlerinin çok açık olduğunu fark etti. Adam hemşireyi durumu görmezden gelmesi için ikna etmeye çalıştı ancak hemşire durumu polise bildirdi.

İtalya’da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor. Adamın aşısını olmadığı için görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruştruma başlatıldı.