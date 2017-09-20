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Aşı yapılmasın diye bebeklerini kaçırdılar

Polonya'da aşı yapılmasını istemedikleri yeni doğan bebeklerini hastaneden kaçıran çiftten, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu göstermeleri istendi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:52
Aşı yapılmasın diye bebeklerini kaçırdılar

Polonya'da, bebeklerine aşı yapılması, vitamin verilmesi ve yıkanması gibi rutin uygulamara karşı çıkan çiftin ebeveynlik hakları, mahkeme kararıyla kısıtlandı.

Bunun üzerine çift, geçen hafta perşembe dünyaya gelen bebeği ertesi gün hastaneden kaçırdı.

Polisin aradığı çiftin nerede olduğu bilinmiyor.

Doktor, 36. haftada dünyaya gelen bebeğin tıbbi bakım ihtiyacına işaret etti.

Polonya Adalet Bakanı Patryk Jaki de yaptığı açıklamada, çiftin itirazlarında "haklılık payı" olabileceğini ancak bebeği göstermeleri ve muayene edilmesine izin vermeleri gerektiğini söyledi.

Bazı aileler, aşıların çocuklarda farklı hastalıklara neden olabildiğini ve gelişimi etkilediğini savunuyor.

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