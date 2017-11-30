Asıf: "Karabağ, Keşmir ve Kıbrıs konusunda üç ülke olarak ortak tutum sergilemeliyiz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ticari ilişkilerini geliştireceğini, terörle mücadele konusunda iş birliği yapacağını ve bölgedeki çatışmaların çözümü konusunda ortak tavır sergileyeceğini söyledi.



Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, toplantı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Memmedyarov burada yaptığı konuşmada, ortak bildiri kabul ettiklerini ve bu bildirinin Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan üçlü iş birliği mekanizmasının yol haritasını oluşturduğunu belirtti.

Hem Türkiye hem de Pakistan'la stratejik müttefik olduklarını söyleyen Memmedyarov, "Bu iş birliklerini üçlü şekilde de geliştirmeye karar verdik. Ticari ilişkileri geliştirmemiz lazım. Bölgedeki sorunları konuştuk. Çatışmalar, istikrar ve güvenlik için tehdit. Çatışmaların çözümü konusundaki ortak tavrımızı sürdüreceğiz. Terörle mücadele konusunda iş birliğini genişleteceğiz. Savunma sanayisi alanındaki ikili iş birliklerimizi üçlü şekilde de ilerleteceğiz." dedi.

Pakistan'a Türkiye ve Azerbaycan'ın oluşturduğu tüm olanaklardan faydalanma önerisinde bulunduklarını bildiren Memmedyarov, "Pakistan da yüklerini Bakü-Tiflis-Kars demiryolu aracılığıyla taşıyabilir. Azerbaycan ve Pakistan arasındaki doğrudan uçak seferlerinin yeniden başlaması lazım. Azerbaycan tarafı görüşmeden memnun. Görüşme iş birliğimizin geliştirilmesi açısından yeni altyapı

oluşturdu." şeklinde konuştu.

Memmedyarov, her üç ülkenin de savunma sanayisinde önemli gelişmeler elde ettiğini belirterek "Biz Azerbaycan olarak Pakistan'dan eğitim uçakları alacağız." ifadesini kullandı.

"KARABAĞ, KEŞMİR VE KIBRIS KONUSUNDA ORTAK TUTUM SERGİLEMELİYİZ"

Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf da mevkidaşlarıyla çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini, çeşitli konuları müzakere ettiklerini söyledi.

Toplantıda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da gündeme geldiğini belirten Asıf, "Aramızdaki ticaret hacmi yeterli değil. Ticaretin artırılması için iyi olanaklar var. Üçlü mekanizmada geliştireceğimiz iş birliği ticari ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak." dedi.

Bölgedeki çatışmaları da konuştuklarını ifade eden Asıf, "Karabağ, Keşmir ve Kıbrıs konusunda üç ülke olarak ortak tutum sergilemeliyiz." diye konuştu.

Her üç ülkenin de savunma sanayisinde çok iyi olduğunu söyleyen Asıf, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelişmiş ürünler üretiyoruz. Biz kendi kaynaklarımızı değerlendirerek üç ülkenin de faydalanmasını sağlamalıyız. Bu da her üç ülkeye ekonomik olarak kazanç getirir. Türkiye ve Pakistan teröre karşı çok ciddi başarılar elde etti. Azerbaycan'da çok şükür böyle sorunlar yok. Türkiye ve Pakistan'ın terörle mücadelede elde ettiği başarılar askeri gücümüzün sayesinde. Savunma sanayisi alanında iş birliği üç ülkenin barış ve güvenliğine katkı sağlayacak. Pakistan olarak biz de ileride Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu kullanmayı arzu ediyoruz."