Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
banner107
Flaş Haber
Yangının nedeni belli oldu!
Kapat

Aşık olmak, hasar gören hücreleri iyileştiriyor

Bir araştırmaya göre aşık olmak, gerçekten kalp krizinden sonra hasar gören hücreleri iyileştirebiliyor.

02 Ekim 2022 Pazar 19:57
88 Okunma
Aşık olmak, hasar gören hücreleri iyileştiriyor



ABD’deki Michigan State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, oksitosinin, kalbin dış tabakasındaki kök hücreleri uyardığını ve bu hücrelerin göç ederek kardiyomiyositlere (kalp kası hücreleri) dönüştüğünü buldu.

Oksitosin, kucaklaştığımızda, seviştiğimizde ve aşık olduğumuzda vücudumuz tarafından üretilir. Şimdi bu hormonun hasarlı bir kalpteki hücreleri onarma yeteneğine de sahip olduğu keşfedildi.

Daily Mail’in haberine göre, bulgular şimdiye kadar sadece bir laboratuarda zebra balığı ve insan hücrelerinde bulundu. Ancak bir gün “aşk hormonu”nun bir tedavi geliştirmek için kullanılabileceği umuluyor.

POTANSİYEL TEDAVİLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Araştırmacılar, kalp krizinden sonraki üç gün içinde oksitosin düzeylerinin beyinde 20 kata kadar arttığını buldu. Ayrıca hormonun daha sonra doğrudan kalp onarma sürecine dahil olduğu da ortaya çıktı. 

Frontiers in Cell and Developmental Biology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki isim Dr. Aitor Aguirre, “Burada oksitosinin, zebra balığı ve insan hücre kültürlerinde hasarlı kalplerde kalp onarım mekanizmalarını harekete geçirebildiğini ve potansiyel yeni tedavilerin kapısını açtığını gösteriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kalp KriziAşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evliliği ayakta tutmanın yolları
Evliliği ayakta tutmanın yolları
"Birikmiş ilişki potansiyelimizin korunmasına olanak tanıyacağına inanıyoruz"
"Birikmiş ilişki potansiyelimizin korunmasına olanak tanıyacağına inanıyoruz"
"Ukrayna kendine geri dönecek"
"Ukrayna kendine geri dönecek"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim