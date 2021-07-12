Aşılama oranlarının yüksek olduğu İngiltere ve İsrail’de artan Delta varyantı vakaları ne anlama geliyor?

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Aşılama oranlarının üksek olduğu İsrail ve İngiltere’de son zamanlarda artan vakalar da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ancak, yeni sonuçlar, bu ülkelerde vaka sayılarının artmasına rağmen ölüm oranlarının düştüğünü gösteriyor. Yani aşılar, şiddetli hastalığı önlüyor. Bilim insanları, asıl endişelenilmesi gereken durumun küresel aşı eşitsizliği olduğunu vurgulayarak, aşılama çabalarının hızlanması çağrısında bulundu.

DAHA AZ ÖLÜMCÜL BİR CORONA VİRÜS DALGASINA İŞARET EDİYOR

İlk olarak Hindistan'da tanımlanan ve aynı zamanda B.1.617.2 olarak da bilinen varyant küresel bir endişeye neden oluyor. Ancak, birkaç hafta önce baskın hale geldiği İsrail ve İngiltere’den gelen yeni sonuçlar, daha az ölümcül bir corona virüs dalgasına dair umut veriyor. Uzmanlar, aşıdaki ilerlemenin en kötü sonuçları önlemede en kritik faktör olduğunu söyledi.

GÜNLÜK ÖLÜMLER DÜŞÜŞ GÖSTERMEYE DEVAM ETTİ

Bununla brilikte, İsrail'deki günlük ortalama vakalar, ülkede ilk Delta vakalarının tespit edildiği Nisan ortasında iki katına çıktı. O zamanlar İsrail'de her gün ortalama beş ölüm gerçekleşti. Ancak, şu anda ülkedeki yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Delta varyantının yükselmesine rağmen, ortalama günlük ölümler tutarlı bir şekilde bunun altında kaldı.

Aslında, Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, İsrail Mayıs ayının son haftasından bu yana günde ortalama iki Covid-19 ölümü yaşadı.

İNGİLTERE'DE VAKALAR 12 KAT ARTTI

İngiltere’de ise hem vakalar hem de ölümler, Delta varyantının Mayıs ortasında ülkede baskın tür haline geldiği zamandan daha yüksek. Ancak, vakalar ölümlerden daha hızlı tırmandı. Günlük vakalar, Mayıs öncesinin yaklaşık 12 katı düzeyinde seyrediyor.

"AŞILAR DELTA VARYANTIYLA MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Ancak, hem İsrail hem de İngiltere’deki eğilim, Delta varyantının dünyadaki gidişatına ilişkin olumlu bir resim çiziyor. Uzmanlar, özellikle İsrail’deki sonuçların, aşılama oranlarının yüksek olması nedeniyle ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu söylüyor.

ABD’de de yer alan Kentucky Üniversitesi'nin moleküler ve hücresel biyokimya bölümü başkanı Becky Dutch, "Aşılar, Delta varyantına karşı mücadelede tek en önemli faktördür" dedi.

İSRAİL'DE NÜFUSUN YÜZDE 56'SI, İNGİLTERE'DE İSE SADECE YÜZDE 2'Sİ TAMAMEN AŞILIYDI

Our World in Data'ya göre, İsrail'de Delta varyantının ilk vakaları tespit edildiğinde, nüfusun yaklaşık yüzde 56'sı zaten tam olarak aşılanmıştı. Ancak İngiltere’de Delta varyantı ilk tespit edildiğinde nüfusun yalnızca yüzde 2'si tam olarak aşılandı. Ülkede aşılama oranları geçen hafta içinde yüzde 50'ye ulaştı.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nden epidemiyoloji profesörü Justin Lessler, "Orta derecede umutlu olmak için neden var. En fazla risk altındaki kişilerde aşı ve doğal enfeksiyona karşı oldukça yüksek bağışıklık var. Hastaneye yatışların bu kadar artmamasının temel nedeni bu olabilir” dedi.

Öte yandan, İsrail'de yapılan ve sonuçları geçen ay yayımlanan bir araştırma Pfizer/ BioNTech aşısının koruyuculuğunun Delta varyantı nedeniyle azaldığını ortaya koydu. İsrail hükümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı. Bununla birlikte, aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

Lessler, "Mevcut mRNA aşıları Delta varyantına karşı etkili görünüyor” dedi.

ÜLKLER ARASINDAKİ AŞI EŞİTSİZLİĞİ ASIL ENDİŞELENİLMESİ GEREKEN DURUM

Diğer taraftan bilim insanları, endişe yaratan durumun ülkeler arasındaki aşılama çabalarındaki uçurumdan kaynaklandığını vurguladı. Örneğin, ABD'deki aşılama oranları İsrail ve İngiltere arasında bir yere düşüyor. ABD'de ilk Delta vakaları tespit edildiğinde nüfusun yaklaşık yüzde 16'sı tam olarak aşılanmıştı. Aşılama oranları ayrıca ülke genelinde de çok fark gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son verilere göre, Vermont'taki insanların yaklaşık üçte ikisi ile karşılaştırıldığında, Alabama'daki insanların üçte birinden azı tam olarak aşılandı.

Bununla birlikte uzmanlar, virüsündoğal bağışıklıktan kaçabileceğine ve aşıların etkinliğini biraz azaltabileceğine dair bazı kanıtlar olsa da, panik yapacak bir şey olmadığını söyledi.

Lessler, Delta ve Alfa varyantlarının yayılmasının "virüsün gelişmeye devam edeceğine ve mevcut bağışıklığın etrafında yollar bulmaya devam edeceğine dair bir uyarı" olduğunu, ancak aşıların işe yaradığını vurguladı. Lessler, “Aşı oldukça uzun bir süre için şiddetli hastalığı neredeyse ortadan kaldırdı" değerlendirmesinde bulundu.



