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Aşiretler YPG/PKK’yla çatışmaya başladı

Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Resulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:47
Aşiretler YPG/PKK’yla çatışmaya başladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK’lı teröristlere karşı koydu. Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye’den destek istedi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru
getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçedeki terör hedeflerini obüs atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin
barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
YPGPKK
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