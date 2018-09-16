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Aşırı sıcak ortamda çalışmak böbrek taşı yapıyor

Sıklıkla görülen böbrek taşı rahatsızlığı, şiddetli ağrılara neden olarak insanların hayatını olumsuz etkiliyor. Böbrek taşının kadınlara oranla erkeklerde 3 kat daha fazla görüldüğünü belirten Doç.Dr. Cüneyt Adayener, "Az su içen, düzensiz beslenen, aşırı sıcak ortamlarda uzun süreli çalışan ve gün içerisinde hareketsiz kalan kişilerde taş oluşma riski artıyor" açıklamasında bulundu

16 Eylül 2018 Pazar 11:56
Aşırı sıcak ortamda çalışmak böbrek taşı yapıyor

Böbrek taşlarının erkek ağırlıklı bir hastalık olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Cüneyt Adayener, "Genetik faktörler ve hormonal nedenler dışında insan vücudunda böbrek taşı oluşumunu engelleyen önemli maddeler var. Bu maddeler, kadınlara oranla erkeklerde daha az bulunuyor ve taş oluşumuna zemin hazırlıyor" dedi.

BÖBREK TAŞINI OLUŞTURAN PEK ÇOK NEDEN VAR

Böbrek taşı oluşumunda birçok faktörün rol oynadığını ve nedeninin kesin olarak bilinmediğini söyleyen Üroloji Uzmanı Doç Dr. Cüneyt Adayener, "Böbrek taşı oluşumunu hızlandıran nedenlerin başında idrarın dışarıya atıldığı kanallar içerisinde bol miktarda bulunan mineralli partiküllerin birleşmesi geliyor. Bu partiküller, az su içen, düzensiz beslenen, aşırı sıcak ortamlarda uzun süreli çalışan ve gün içerisinde hareketsiz kalan kişilerde daha hızlı birleşiyor ve taş oluşma riskini artırıyor" dedi.

METABOLİK ARAŞTIRMA RİSKİ AZALTIYOR

Daha önce böbrek taşı düşürmüş kişilerde tekrar oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Doç.Dr. Cünety Adayener, birinci derece akrabalarda böbrek taşı bulunan kişilerin de bu hastalığa yakalanma riski olduğunu vurguladı. Böbrek taşı düşüren hastaların tekrar düşürme ihtimaline karşı tedavi sonrası çıkan taşların incelenmesinin önemli olduğuna söyleyen Doç.Dr. Cüneyt Adayener, "Bu taşlar cinsinden boyutuna, hastanın beslenme şeklinden su tüketimine kadar günlük yaşantısındaki aktiviteleri de kapsayan metabolik bir araştırmadan geçmeli" şeklinde konuştu.

SU VE DÜZENLİ BESLENME ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Böbrek taşı oluşumunu engellemek ve tekrar oluşma ihtimalini azaltmak için gün içerisinde bol miktarda su içmenin faydalı olacağının altını çizen Doç.Dr. Cünety Adayener, beslenme şeklinin de düzene sokulması, özellikle gün içerisinde fiziksel aktiviteler yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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