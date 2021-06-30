Aşırı sıcaklıklar 130'dan fazla ölüme neden oldu

Dün termometrelerin neredeyse 50 dereceyi gösterdiği ülkede, 130'u aşkın kişi sıcaklık nedeniyle yaşamını yitirdi. Yerel yönetimler, yazları ılıman geçtiği için daha önce klimaların kullanılmadığı bazı kentlerde, halkın serinlemesi için geçici havuzlar ve çeşmeler kurdu.

130'DAN FAZLA ANİ ÖLÜM MEYDANA GELDİ

Kanada'da üst üste rekor kıran eşi görülmemiş bir sıcak hava dalgası nedeniyle 100’ü aşkın insan yaşamını yitirdi. Vancouver polisi, geçen Cuma gününden bu yana 130'dan fazla ani ölüme müdahale ettiğini duyurdu.

Söz konusu ölümlerin 65’i Vancouver’da, 34’ü Burnaby banliyösünde, 38’i ise Surrey’de gerçekleşti. Yetkililer, sıcaklık nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun yaşlı olduğunu ve altta yatan sağlık sorunları bulunduğunu söyledi.

49,5 DERECEYLE YENİ BİR REKOR KIRILDI

Bununla birlikte, British Columbia eyaletine bağlı Lytton köyünde dün termometreler 49,5 dereceyi gösterdi. Böylelikle ülke üst üste üçüncü gün şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığını kaydetti.

Sıcak hava dalgası, kuzeybatı ABD ve Kanada üzerinde uçan bir yüksek basınç kubbesinden kaynaklanıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları gibi aşırı hava olaylarının sıklığını artırmasının beklendiğini söylüyor.

Polis çavuşu Steve Addison, "Vancouver hiç böyle bir sıcaklık yaşamadı ve ne yazık ki onlarca insan bu yüzden ölüyor. Şehirdeki ani ölüm çağrıları üç kattan fazla arttı. Memurlarımız zayıf, ancak hala insanları güvende tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Diğer taraftan, Vancouver'ın 250 kilometre doğusundaki küçük Lytton köyünde yaşayan Meghan Fandrich, dışarı çıkmanın "neredeyse imkansız" olduğunu söyledi. Fandrich, "Tahammül edilemez oldu. Mümkün olduğunca içeride kalmaya çalışıyoruz. Sıcağa alışkınız, ancak bu kuru bir sıcaklık, 30 derece ile 47 derece arasında çok fark var” diye konuştu.

British Columbia eyaletindeki birçok evde yaz aylarında sıcaklıklar genellikle çok daha ılıman olduğundan klima bulunmuyor. Bu nedenle, Vancouver’a geçici su çeşmeleri ve soğutma merkezleri kuruldu. 911 çağrılarının artan hacmi polis kaynaklarını tükettiği için, şehirde onlarca yeni memur görevlendirildi.

Öte yandan, ülkenin hava durumu servisi Enviroment Canada; Saskatchewan, Kuzeybatı Toprakları ve Manitoba bölgelerinin yanı sıra British Columbia ve Alberta eyaletleri için sıcaklık uyarıları yayınladı.

"DUBAİ, KANADA'DAN DAHA SERİN OLABİLİR"

Environment Canada'nın kıdemli klimatologlarından David Phillips, "Dünyanın en soğuk ve en karlı ikinci ülkesiyiz. Sık sık soğuk algınlığı ve kar fırtınası görüyoruz ama böyle sıcak havalardan pek sık söz etmiyoruz. Dubai şu anda muhtemelen buradan daha serin” dedi.

ABD'DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Komşu ülke ABD’de de durum farklı değil. ABD Ulusal Hava Servisi, Pazartesi günü ABD'nin Kuzeybatı Pasifik bölgesinde yer alan Portland ve Oregon'da sıcaklıkların 46,1 dereceye, Seattle ve Washington'da ise 42,2 dereceye ulaştığını duyurdu.