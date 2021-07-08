Aşırı sıcaklıklar nedeniyle her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor

YILLIK KÜRESEL ÖLÜMLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 10'UNU OILUŞTURUYOR

20 yıllık bir araştırma, aşırı sıcak veya soğuk koşullar nedeniyle her yıl dünya çapında 5 milyondan fazla insanın öldüğünü ve sıcağa bağlı ölümlerin arttığını ortaya koydu. Dünya çapında onlarca bilim insanının katıldığı çalışma, her yıl küresel ölümlerin yüzde 9,4'ünün sıcak veya soğuğa maruz kalmayla ilişkili olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, 2000 ile 2019 yılları arasında 43 ülkedeki 750 lokasyondan ölüm ve hava durumu verilerini analiz etti ve bu bölgelerde ortalama günlük sıcaklığın on yılda 0,26 derece arttığını buldu.

Bununla birlikte, uzmanlar yirmi yıl boyunca soğuğa kıyasla, sıcaktan daha fazla insanın öldüğünü buldu Sıcağa bağlı ölümler artarken, soğuğa bağlı ölümler düşüyordu.

ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK

Çalışmanın yazarlarından Monash Üniversitesi'nden Prof Yuming Guo, küresel ısınma nedeniyle bu eğilimin devam edeceğini ve toplam ölüm oranlarının artabileceğini söyledi.

Guo şunları söyledi: "Gelecekte, soğuğa bağlı ölümler azalmaya devam edecek, ancak ısıya bağlı ölümler artmaya devam edeceğinden, bu bir kırılma noktası olacağı anlamına geliyor.

Avrupa'da zaten sıcaklıklarla ilişkili ölüm oranlarında genel bir artış yaşanıyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek için herhangi bir önlem almazsak, daha fazla ölüm göreceğiz.”

Diğer taraftan, Lancet Planetary Health adlı tıbbi dergide yayınlanan çalışma, farklı bölgelerde yaşayan insanlar için farklı optimal sıcaklıkları hesaba kattı. Guo, "Nüfusların yerel hava koşullarına uyum sağlama yeteneği var" diye konuştu.

Sıcakla ilgili en yüksek ölüm oranı Doğu Avrupa'da, soğukla ilişkili en yüksek ölüm oranı ise Sahra altı Afrika’da tespit edildi.

Çalışmaya dahil olmayan Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Adrian Barnett, hem aşırı soğuk hem de sıcak koşullarda kalp krizi, kalp durması ve felçlerin arttığını açıkladı.

Barnett, "Özellikle risk altındaki insanlar, önceden bir tür kalp ve akciğer rahatsızlığı olan insanlardır. Nüfuslar barınma, giyim ve davranışları açısından yaşadıkları iklimlere iyi uyum sağlıyor. Sıcak ülkelerde daha az ısı ölümü var ancak bu muhtemelen değişecek" dedi.

Barnett, daha iyi konut yalıtımı ve şebekeden bağımsız güneş enerjili klima gibi, elektrik kesintileri sırasında bile işe yarayacak enerji azaltma stratejilerinin dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

SON BİR HAFTADA KANADA VE ABD'DE 800'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, bulgular Kanada’nın güneyi ve ABD’nin kuzeybatı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından geldi. Geçen hafta Kanada’da sıcaklıklar rekor kırarak 49 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle, son bir haftada Kanada'da en az 720 kişi yaşamını yitirirken, ABD'de can kaybı 100'e yaklaştı.