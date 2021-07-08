Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!

Aşırı sıcaklıklar nedeniyle her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor

Küresel ısınma nedeniyle dünya her geçen gün felakete sürükleniyor. Uluslararası bilim insanları tarafından yapılan 20 yıllık bir araştırma, aşırı sıcak veya soğuk koşullar nedeniyle her yıl dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın öldüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerin her yıl arttığına dikkat çekerek, acil önlem çağrısında bulundu. Bununla birlikte, son bir haftada, Pasifik'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 800'den fazla can kaybı yaşandı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 12:06
114 Okunma
Aşırı sıcaklıklar nedeniyle her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor

YILLIK KÜRESEL ÖLÜMLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 10'UNU OILUŞTURUYOR

20 yıllık bir araştırma, aşırı sıcak veya soğuk koşullar nedeniyle her yıl dünya çapında 5 milyondan fazla insanın öldüğünü ve sıcağa  bağlı ölümlerin arttığını ortaya koydu. Dünya çapında onlarca bilim insanının katıldığı çalışma, her yıl küresel ölümlerin yüzde 9,4'ünün sıcak veya soğuğa maruz kalmayla ilişkili olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, 2000 ile 2019 yılları arasında 43 ülkedeki 750 lokasyondan ölüm ve hava durumu verilerini analiz etti ve bu bölgelerde ortalama günlük sıcaklığın on yılda 0,26 derece  arttığını buldu.

Bununla birlikte, uzmanlar yirmi yıl boyunca soğuğa kıyasla, sıcaktan daha fazla insanın öldüğünü buldu Sıcağa bağlı ölümler artarken, soğuğa bağlı ölümler düşüyordu.

ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDECEK

Çalışmanın yazarlarından Monash Üniversitesi'nden Prof Yuming Guo, küresel ısınma nedeniyle bu eğilimin devam edeceğini ve toplam ölüm oranlarının artabileceğini söyledi.

Guo şunları söyledi: "Gelecekte, soğuğa bağlı ölümler azalmaya devam edecek, ancak ısıya bağlı ölümler artmaya devam edeceğinden, bu bir kırılma noktası olacağı anlamına geliyor.

Avrupa'da zaten sıcaklıklarla ilişkili ölüm oranlarında genel bir artış yaşanıyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek için herhangi bir önlem almazsak, daha fazla ölüm göreceğiz.” 

Diğer taraftan, Lancet Planetary Health adlı tıbbi dergide yayınlanan çalışma, farklı bölgelerde yaşayan insanlar için farklı optimal sıcaklıkları hesaba kattı. Guo, "Nüfusların yerel hava koşullarına uyum sağlama yeteneği var" diye konuştu.

Sıcakla ilgili en yüksek ölüm oranı  Doğu Avrupa'da, soğukla ilişkili en yüksek ölüm oranı ise  Sahra altı Afrika’da tespit edildi.

Çalışmaya dahil olmayan Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Adrian Barnett, hem aşırı soğuk hem de sıcak koşullarda kalp krizi, kalp durması ve felçlerin arttığını açıkladı.

Barnett, "Özellikle risk altındaki insanlar, önceden bir tür kalp ve akciğer rahatsızlığı olan insanlardır. Nüfuslar barınma, giyim ve davranışları açısından yaşadıkları iklimlere iyi uyum sağlıyor. Sıcak ülkelerde daha az ısı ölümü var ancak bu muhtemelen değişecek" dedi.

Barnett, daha iyi konut yalıtımı ve şebekeden bağımsız güneş enerjili klima gibi, elektrik kesintileri sırasında bile işe yarayacak enerji azaltma stratejilerinin dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi. 

SON BİR HAFTADA KANADA VE ABD'DE 800'Ü AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, bulgular Kanada’nın güneyi ve ABD’nin kuzeybatı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından geldi. Geçen hafta Kanada’da sıcaklıklar rekor kırarak 49 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklar nedeniyle, son bir haftada Kanada'da en az 720 kişi yaşamını yitirirken, ABD'de can kaybı 100'e yaklaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında 'Lambda mutasyonu'nda dikkat edilecek üç belirti
Koronavirüs salgınında 'Lambda mutasyonu'nda dikkat edilecek üç belirti
En kapsamlı araştırma: Sinovac’ın aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı
En kapsamlı araştırma: Sinovac’ın aşısının yeni etkinlik oranı açıklandı
Salgın kahramanları onurlandırıldı
Salgın kahramanları onurlandırıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim