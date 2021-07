Aşırı sıcaklıklar nedeniyle her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor

Küresel ısınma nedeniyle dünya her geçen gün felakete sürükleniyor. Uluslararası bilim insanları tarafından yapılan 20 yıllık bir araştırma, aşırı sıcak veya soğuk koşullar nedeniyle her yıl dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın öldüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, aşırı sıcaklığa bağlı ölümlerin her yıl arttığına dikkat çekerek, acil önlem çağrısında bulundu. Bununla birlikte, son bir haftada, Pasifik'te etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 800'den fazla can kaybı yaşandı.