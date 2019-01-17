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Aşk Çeşmesi'ne atılan dilek paraları krizinde kazanan belli oldu

17 Ocak 2019 Perşembe 12:11
Aşk Çeşmesi'ne atılan dilek paraları krizinde kazanan belli oldu

BBC'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Roma'nın en turistik mekanları arasında yer alan Aşk Çeşmesi'ne  (Trevi Çeşmesi) atılan 'dilek paraları' haftada üç kere toplanıyor ve bir seferde yaklaşık 8 bin euro çıkarılıyor.

Bu para yıllardır Katolik Kilisesi'ne bağlı yardım kuruluşu Caritas'a devredilirken Roma Belediyesi bu uygulamaya son vererek çeşmeden elde edilen gelire el koymayı planlıyordu.

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Gelecek Nisan ayından itibaren Trevi Çeşmesi'ne atılan bozuk paraların Caritas'a değil belediye kasasına gideceği haberi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Katolik Avvenire gazetesi, Caritas'ın bu parayı yoksullar için harcadığını belirterek belediyeyi "yoksulların parasını kesmekle" suçlamıştı.

Tepkiler üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, geri adım atarak söz konusu paranın Caritas'a aktarılmaya devam edeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Çeşmesi
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