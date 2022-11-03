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Aşk geliyorum demez!

Aşk çat kapı bir duygudur. Ansızın gelir. Gelirken de geliyorum demez. Peki hangi burçların kasım ayında aşktan yana yüzleri gülecek?

03 Kasım 2022 Perşembe 22:27
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Aşk geliyorum demez!



Aşk duygusunu özleyenlere müjde! Bu 3 burcun aşktan yana güzü gülüyor? Peki hangi burçların bu ay midesinde kelebekler uçuşuyor? İşte yanıtı...

KOÇ BURCU

Kasım ayının en şanlı burçları arasında yer alan Koç'lar bahtı en açık burçlardan. Hem evlilik hem de maddi açıdan şanslı olan bu burçlar çalışmaktan hoşlandıkları için para nadiren onlar için sıkıdır. Para konusunda çok şanslı ve istekli olan bu burçlar evlilik konusunda da şanslı. Koç, mümkün olduğu kadar çok para kazanabilecekleri kadar eğlenecek!

BOĞA BURCU

Yeni ayla birlikte önlerine birçok fırsat çıkacak olan Boğa'lar hem maddi açıdan hem de evlilik yönünden şanslı olacak. İstediğini elde etmek için sıkı çalışırlar ve karşındakilere her zaman saygı duyarlar. Hedeflerinin her zaman gerçekleştirmeye çalışırlar. İlişki bakımından da sevdikleri zaman tam severler. Boğalarda Kasım aynın en bahtı açık burçlarından.

ASLAN BURCU

Aslanlar çok seçicidir ve her şeyden zevk almazlar. İlişki bakımından sadık olan bu burçlar en güvenilir kişilerdir. Para konusunda hırslı olan aslanlar aynı zamanda tutarlıdırlar. Evren, onlara ancak tutarlılık ilkelerini takip ettikleri takdirde dünyanın tüm başarısını bahşetmiştir. Bu burç para harcamayı sevse de uzun vadeli düşünmeyi bilir ve harcamaları için bir plan yapar.

Anahtar Kelimeler:
AşkDuyguAstrolojiBurç
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